Уберите компоты и кисели: нутрициолог рассказала, чем питаться во время восстановления после родов

Надя Андреева - не только специалист по питанию с 10-летним стажем, но и дважды мама. Так что она дает советы не только по питанию для взрослых, но и для детей. Недавно она рассказала, какие травы стоит держать в домашней аптечке всегда, они помогут поддерживать здоровье всей семьи.

А теперь специалистка рассказала, какое питание поможет в период восстановления после родов.

"В разных культурах было много общего в рекомендациях по питанию на период восстановления после родов. Продукты в каждой традиции могли быть разные, но они обладали общими свойствами. Рацион женщины строился на нутритивно богатых, согревающих и способствующих лактации продуктах.

В большинстве рекомендаций вы встретите: бульоны, чаи, жидкие блюда, согревающие специи, яйца, птицу, водоросли, имбирь, корицу, внутренние органы, кунжут, кунжутное масло, уксус в небольших количествах, орехи и семена, так как они богаты жирами.

В аюрведе предпочтение отдается маслу гхи, как источнику самого качественного жира.

Рекомендовалось избегать продуктов, которые обладают холодными и сухими качествами. Это большое количество сырых овощей и фруктов, холодные напитки, крекеры, избыток бобовых. В некоторых традициях рекомендуется избегать овощей семейства капустных.



Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Это совершенно не значит, что нам надо включать в рацион все те продукты, которые рекомендованы в древних сообществах, но важно понимать смысл этих рекомендаций, тогда мы сами сможем подобрать оптимальный рацион из тех продуктов, что есть у нас.

Важно понимать, что происходит с организмом женщины после родов.

Аппетит может достаточно сильно поменяться. Первые недели организму требуется меньше калорий, чем ему было необходимо в третьем триместре.

В процессе восстановления после родов первые дни/недели мы меньше двигаемся, больше сидим, лежим, кормим и реагировать на высокоуглеводные продукты скорее всего будем хуже.

Роды приносят телу определенный уровень травмы, в сочетании с бессонными ночами, которые наступают сразу после родов, это может повлиять на чувствительность к инсулину, а также на гормоны стресса, в том числе на кортизол.

Это в свою очередь повлияет на метаболизм всех трех макронутриентов: белков, жиров и углеводов и на пищеварительную систему.

Может замедлиться пищеварение, ухудшиться ферментативная деятельность, появиться нерегулярный стул.

Что же есть?

- Костные бульоны, супы, карри.

- Продукты, богатые железом.

- Жиры, продукты, богатые омега-3.

- Продукты, богатые йолом.

- Много приготовленных овощей.

- Крупы и корнеплоды.

- Теплые жидкости, а вот компоты и кисели не нужны, хотя и рекомендуют. Скорее всего, эти продукты создадут очень нестабильный уровень сахара в крови", - написала Надя.

Напомним, что нутрициолог посоветовала пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.