Приберіть компоти та киселі: нутриціолог розповіла, чим харчуватися під час відновлення після пологів

Надя Андрєєва - не тільки фахівець з харчування із 10-річним стажем, але і двічі мама. Так що вона дає поради не тільки з харчування для дорослих, але і для дітей. Нещодавно вона розповіла, які трави варто тримати в домашній аптечці завжди, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини.

А тепер спеціалістка розповіла, яке харчування допоможе в період відновлення після пологів.

"В різних культурах було багато спільного в рекомендаціях з харчування на період відновлення після пологів. Продукти в кожній традиції могли бути різні, але вони володіли загальними властивостями. Раціон жінки будувався на нутритивно багатих, зігріваючих і сприяють лактації продуктах.

У більшості рекомендацій ви зустрінете: бульйони, чаї, рідкі страви, зігріваючі спеції, яйця, птицю, водорості, імбир, корицю, внутрішні органи, кунжут, кунжутне масло, оцет в невеликих кількостях, горіхи і насіння, так як вони багаті жирами.

В аюрведі перевага віддається маслу дхі, як джерела самого якісного жиру.

Рекомендувалося уникати продуктів, які володіють холодними і сухими якостями. Це велика кількість сирих овочів і фруктів, холодні напої, крекери, надлишок бобових. У деяких традиціях рекомендується уникати капустяні.



Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Це зовсім не означає, що нам треба включати в раціон всі ті продукти, які рекомендовані в давніх спільнотах, але важливо розуміти зміст цих рекомендацій, тоді ми самі зможемо підібрати оптимальний раціон із тих продуктів, що є у нас.

Важливо розуміти, що відбувається з організмом жінки після пологів.

Апетит може досить сильно змінитися. Перші тижні організму потрібно менше калорій, ніж йому було необхідно в третьому триместрі.

У процесі відновлення після пологів перші дні/тижні ми менше рухаємося, більше сидимо, відпочиваємо, годуємо і реагувати на високоуглеводние продукти швидше за все будемо гірше.

Пологи приносять тілу певний рівень травми, в поєднанні з безсонними ночами, які настають відразу після пологів, це може вплинути на чутливість до інсуліну, а також на гормони стресу, в тому числі на кортизол.

Це в свою чергу вплине на метаболізм всіх трьох макронутрієнтів: білків, жирів і вуглеводів і на травну систему.

Може сповільнитися травлення, погіршитися ферментативна діяльність, з'явитися нерегулярний походи до вбиральної.

Що ж їсти?

- Кісткові бульйони, супи, каррі.

- Продукти, багаті залізом.

- Жири, продукти, багаті омега-3.

- Продукти, багаті йолом.

- Багато приготованих овочів.

- Крупи і коренеплоди.

- Теплі рідини, а ось компоти і киселі не потрібні, хоча і рекомендують. Швидше за все, ці продукти створять дуже нестабільний рівень цукру в крові", - написала Надя.

Нагадаємо, що нутриціолог порадила користувачам мережі в будь-який час року є більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.