Приберіть компоти та киселі: нутриціолог розповіла, чим харчуватися під час відновлення після пологів

Скажіть ні холодним напоям і крекерам
Надя Андрєєва - не тільки фахівець з харчування із 10-річним стажем, але і двічі мама. Так що вона дає поради не тільки з харчування для дорослих, але і для дітей. Нещодавно вона розповіла, які трави варто тримати в домашній аптечці завжди, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини.
А тепер спеціалістка розповіла, яке харчування допоможе в період відновлення після пологів.
"В різних культурах було багато спільного в рекомендаціях з харчування на період відновлення після пологів. Продукти в кожній традиції могли бути різні, але вони володіли загальними властивостями. Раціон жінки будувався на нутритивно багатих, зігріваючих і сприяють лактації продуктах.
У більшості рекомендацій ви зустрінете: бульйони, чаї, рідкі страви, зігріваючі спеції, яйця, птицю, водорості, імбир, корицю, внутрішні органи, кунжут, кунжутне масло, оцет в невеликих кількостях, горіхи і насіння, так як вони багаті жирами.
В аюрведі перевага віддається маслу дхі, як джерела самого якісного жиру.
Рекомендувалося уникати продуктів, які володіють холодними і сухими якостями. Це велика кількість сирих овочів і фруктів, холодні напої, крекери, надлишок бобових. У деяких традиціях рекомендується уникати капустяні.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz/)
Це зовсім не означає, що нам треба включати в раціон всі ті продукти, які рекомендовані в давніх спільнотах, але важливо розуміти зміст цих рекомендацій, тоді ми самі зможемо підібрати оптимальний раціон із тих продуктів, що є у нас.
Важливо розуміти, що відбувається з організмом жінки після пологів.
Що ж їсти?
- Кісткові бульйони, супи, каррі.
- Продукти, багаті залізом.
- Жири, продукти, багаті омега-3.
- Продукти, багаті йолом.
- Багато приготованих овочів.
- Крупи і коренеплоди.
- Теплі рідини, а ось компоти і киселі не потрібні, хоча і рекомендують. Швидше за все, ці продукти створять дуже нестабільний рівень цукру в крові", - написала Надя.
Нагадаємо, що нутриціолог порадила користувачам мережі в будь-який час року є більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.