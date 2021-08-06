Лечит суставы и защищает от вирусов: нутрициолог дала простой рецепт полезного напитка

Самый согревающий рецепт - золотое молоко - можно использовать в качестве профилактики и лечения вирусных инфекций.

Оно пряное, ароматное и вкусное. Такое молоко считается целебным. Вместе с медом и перцем польза усиливается в разы.⠀

Золотое молоко творит чудеса (фото: instagram.com/naturomama.ru)

От чего помогает золотое молоко

Лечит больные суставы, укрепляет кости, снимает боли и возвращает гибкость.

Помогает быстро справиться с простудой.

Укрепляет иммунитет и защищает от вирусов.

Очищает кровь и стимулирует работу печени, помогая выводить токсины.

Нормализует работу пищеварительной системы.

Успокаивает нервы, помогает справиться с бессонницей.

Помогает активизировать обмен веществ.

Золотое молоко имеет также много других полезных свойств.

Его можно пить в любое время суток. Вы можете использовать приготовленную золотую пасту каждый день для приготовления золотого молока.

Это рецепт от австралийца Doug English который признан одним из лучших экспертов, практикующих лечение куркумой людей и животных. Предложенный им рецепт успешно используют сотни тысяч его последователей по всему миру.

От паразитов, вирусов и микробов: нутрициолог дала список антипаразитарных продуктов

Для пасты:

• 1/2 ст порошка куркумы

• 1 ст воды

• 1/3 стакана кокосовое/оливковое масло

• 1/2 - 3 ч. л. свежесмолотого черного перца

Налейте воду в кастрюлю, добавьте куркуму. Постоянно перемешивая, варите на медленном огне 7-10 мин, пока не получите густую пасту.

Дайте пасте немного остыть, добавьте в нее перец и масло. Все тщательно перемешайте. Готовую пасту нужно переложите в стеклянную посуду с плотно прилегающей крышкой.

Паста из куркумы хранится 14 дней.

Кроме чайных пакетиков: врач дала действенные советы, как избавиться от отеков под глазами

Ингреденты для золотого молока:

1 ст. миндального молока, измельченный кардамон, анис, корица, порошок имбиря, ваниль, мускатный орех на кончике ножа.

1 / 2 ч. л. золотой пасты,

1 / 2 ч. л. меда.

Миндальное молоко перемешать со специями в сотейнике, довести до кипения. Немного остудить. Добавить мед по желанию.

Вместо миндального молока можно взять 1 часть миндаля, 2 части воды и взбить блендере. Процедить по желанию.