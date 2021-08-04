Сияние изнутри: нутрициолог дала список летних суперфудов, которые сделают кожу красивее

С точки зрения Аюрведы, любые покраснения, раздражения, воспаления, крапивница и влажные красные участки на коже говорят о дисбалансе Питта-доши - огненная энергия, которая правит летом.

Как заботить о красоте коже летом, опираясь на мудрость Аюрведы и современной науки?

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

Если у вас проявляется повышенная Питта, то Аюрведа дает эффективные инструменты, чтобы усмирить излишнюю энергию огня. В первую очередь, на помощь пойдут охлаждающие, успокаивающие и нейтральные продукты.

Особое внимание стоит уделить летним суперфудам - природа всегда дает нам лекарства для каждого сезона.

Летние суперфуды, которые сделают кожу красивее

Зеленые листовые овощи и травы - кожа любит хлорофилл!

- кожа любит хлорофилл! Темные ягоды и настои с травами и ягодами. Я люблю розмарин с мятой, лаймом и порезанными ягодами (смородина, клубника, ежевика отлично подойдут).

Я люблю розмарин с мятой, лаймом и порезанными ягодами (смородина, клубника, ежевика отлично подойдут). Зеленые коктейли и зеленые соки с минимум фруктов. Я люблю огурец, сельдерей, кейл, мяту и лайм. Иногда добавляю ломтик ананаса 2 на 2 см.

Я люблю огурец, сельдерей, кейл, мяту и лайм. Иногда добавляю ломтик ананаса 2 на 2 см. Настоящим спасением для кожи и пищеварения летом являются роза, кокос, кинза и алоэ вера.

Вода, овощи, фрукты, зелень - и кожа засияет (фото: pexels.com)

Кинзу можно добавлять в салаты и супы, так и применять наружно: мелко мять и прикладывать к местам покраснения и припухлостей на коже.

Розу можно добавлять в напитки, еду или использовать в лечебных целях: протирать глаза и лицо настоем из лепестков, постоявших в воде в холодильнике (только не используйте лепестки роз с букетов из цветочных магазинов).

Кокос можно добавлять в еду и использовать его масло для кожи лица, тела и волос.

Больше суперфудов - и маски не понадобятся (фото: pexels.com)

Алоэ вера можно добавлять с утра или перед едой в теплую воду для питья и, если есть высыпания, прикладывать на кожу.

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Есть еще несколько продуктов, за которые ваша кожа скажет вам летом "спасибо":⠀

свежий фенхель,

любые проростки,

огурец,

лайм,

мята,

кокосовая стружка,

пророщенный маш,

все виды капустных.⠀

Добавьте в рацион как можно больше сезонных фруктов и овощей. Именно фрукты и овощи - основные источники антиоксидантов в нашем питании. Антиоксиданты в питании играют важную роль и поддерживают молодость кожи, защищают от загрязнения и ультрафиолета и позволяют коже сиять.