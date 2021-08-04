Сияние изнутри: нутрициолог дала список летних суперфудов, которые сделают кожу красивее
Как заботить о красоте коже летом, опираясь на мудрость Аюрведы и современной науки?
С точки зрения Аюрведы, любые покраснения, раздражения, воспаления, крапивница и влажные красные участки на коже говорят о дисбалансе Питта-доши - огненная энергия, которая правит летом.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.
Если у вас проявляется повышенная Питта, то Аюрведа дает эффективные инструменты, чтобы усмирить излишнюю энергию огня. В первую очередь, на помощь пойдут охлаждающие, успокаивающие и нейтральные продукты.
Особое внимание стоит уделить летним суперфудам - природа всегда дает нам лекарства для каждого сезона.
Летние суперфуды, которые сделают кожу красивее
- Зеленые листовые овощи и травы - кожа любит хлорофилл!
- Темные ягоды и настои с травами и ягодами. Я люблю розмарин с мятой, лаймом и порезанными ягодами (смородина, клубника, ежевика отлично подойдут).
- Зеленые коктейли и зеленые соки с минимум фруктов. Я люблю огурец, сельдерей, кейл, мяту и лайм. Иногда добавляю ломтик ананаса 2 на 2 см.
- Настоящим спасением для кожи и пищеварения летом являются роза, кокос, кинза и алоэ вера.
Вода, овощи, фрукты, зелень - и кожа засияет (фото: pexels.com)
Кинзу можно добавлять в салаты и супы, так и применять наружно: мелко мять и прикладывать к местам покраснения и припухлостей на коже.
Розу можно добавлять в напитки, еду или использовать в лечебных целях: протирать глаза и лицо настоем из лепестков, постоявших в воде в холодильнике (только не используйте лепестки роз с букетов из цветочных магазинов).
Кокос можно добавлять в еду и использовать его масло для кожи лица, тела и волос.
Больше суперфудов - и маски не понадобятся (фото: pexels.com)
Алоэ вера можно добавлять с утра или перед едой в теплую воду для питья и, если есть высыпания, прикладывать на кожу.
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Есть еще несколько продуктов, за которые ваша кожа скажет вам летом "спасибо":⠀
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свежий фенхель,
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любые проростки,
- огурец,
- лайм,
- мята,
- кокосовая стружка,
- пророщенный маш,
- все виды капустных.⠀
Добавьте в рацион как можно больше сезонных фруктов и овощей. Именно фрукты и овощи - основные источники антиоксидантов в нашем питании. Антиоксиданты в питании играют важную роль и поддерживают молодость кожи, защищают от загрязнения и ультрафиолета и позволяют коже сиять.
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