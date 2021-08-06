Лікує суглоби і захищає від вірусів: нутриціолог дала простий рецепт корисного напою

Осінь не за горами - і разом з нею багато хто пророкує нову хвилю вірусів і застуд. Але всі вони обійдуть вас стороною, якщо заздалегідь навчитися піклуватися про свій імунітет.
Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram дала рецепт корисного і простого напою - золотого молока, який значно підвищує захисні сили організму.
Самий зігріваючий рецепт - золоте молоко - можна використовувати в якості профілактики і лікування вірусних інфекцій.
Воно пряне, ароматне і смачне. Таке молоко вважається цілющим. Разом з медом і перцем користь посилюється в рази.⠀
Його можна пити в будь-який час доби. Ви можете використовувати приготовлену золоту пасту кожен день для приготування золотого молока.
Це рецепт від австралійця Doug English який визнаний одним з кращих експертів, які практикують лікування куркумою людей і тварин. Запропонований ним рецепт успішно використовують сотні тисяч його послідовників по всьому світу.
Від паразитів, вірусів і мікробів: нутриціолог дала список антипаразитарних продуктів
Для пасти:
• 1/2 ст порошку куркуми
• 1 ст води
• 1/3 склянки кокосової / оливкової олії
• 1/2-3 ч. л. свіжозмеленого чорного перцю
Налийте воду в каструлю, додайте куркуму. Постійно перемішуючи, варіть на повільному вогні 7-10 хв, поки не отримаєте густу пасту.
Дайте пасті трохи охолонути, додайте в неї перець і масло. Все ретельно перемішайте. Готову пасту перекладіть в скляний посуд зі щільно прилягаючою кришкою.
Паста з куркуми зберігається 14 днів.
Крім чайних пакетиків: лікар дала дієві поради, як позбутися набряків під очима
Інгредієнти для золотого молока:
1 ст. мигдального молока, подрібнений кардамон, аніс, кориця, порошок імбиру, ваніль, мускатний горіх на кінчику ножа.
Мигдальне молоко перемішати зі спеціями в сотейнику, довести до кипіння. Трохи остудити. Додати мед за бажанням.
Замість мигдалевого молока можна взяти 1 частину мигдалю, 2 частини води і збити блендері. Процідити за бажанням.
Раніше нутриціолог дала список продуктів для сяйва шкіри.