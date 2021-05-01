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Легко и полезно: лучшие весенние завтраки

Автор: Lite

Весной многие задумываются о похудении к лету, да и в целом хочется более легкого и полезного питания. Для легкости с утра и отличного самочувствия тренер "Зважені та щасливі", эксперт по похудению Марина Боржемская предложила несколько вариантов отличных завтраков.

Простыми и аппетитными рецептами она поделилась в своем Instagram.

Весенние завтраки от Марины Боржемской:

Омлет с зеленью

Зелень используется самая разнообразная, чем разнообразней, тем лучше. У меня здесь по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и можно добавить тархун для интересной нотки.

Нам потребуется:

  • зелень - по пучку укропа, петрушки, кинзы, зелёного лука и тархуна
  • чеснок (зелёный или обычный) — по желанию и вкусу
  • яйца — 6 шт.
  • соль — по вкусу
  • масло — для жарки
  • мацони (йогурт или простокваша) — для подачи


Рецепт приготовления:

Зелень мелко порубить, собрать в глубокую миску, добавить яйца, все смешать и посолить по вкусу.

Вылить на сковороду яичную смесь и накрыть крышкой. Подаётся такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей, в качестве соуса. В соус можно добавить давленый чеснок, если вы не положили его в омлет вместе с зеленью.

Сырники с зеленью

Все мы знаем, что сырники бывают не только сладкие. Продолжая тему зелени, ниже еще один рецепт.

Нам понадобится:

  • 400г творога
  • 1 ст. ложка муки
  • 1 яйцо
  • 1 пучок кинзы
  • соль по вкусу.


Для соуса:

  • 100г сметаны (20%)
  • пучок шпината
  • пучок черемши
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 1 ст. ложка лимона
  • соль по вкусу.


Рецепт приготовления:

В первую очередь заняться нужно именно вкусным соусом. В блендере для этого измельчите черемшу со шпинатом, а после приправьте солью, лимонным соком, добавьте сметану и масло. Смесь интенсивно размешивайте до однородности.

Для самих сырников смешайте творог с яйцом, мукой, мелко нарезанными листьями кинзы и солью. Получившиеся сырники выкладывайте на сковороду для жарки. Подавать можно, присыпав рубленными грецкими орехами.



Иллюстративное фото (instagram.com/lovi_pp_hudeem_vmeste)

Овощное рагу

Нам понадобится:

1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 3 помидора, 1 зеленый перец, 4 картофелины, 2 зубчика чеснока, 50 г растительного масла. Соль и черный молотый перец.

Рецепт приготовления:

Зажарку из лука и моркови, перетертых на средней терке, жарить нужно отдельно. Картофель чистить и резать крупными кубиками, затем добавить к моркови и луку. После добавить перец (порезанный полосками) и кабачки.

Все вместе тушить примерно 15 минут. Последними добавить дольки помидоров и давленный чеснок. И опять протушить на сковороде 15 минут.

Напомним, ранее тренер "Зважені та щасливі" поделилась рецептом вкусной и полезной ПП-паски.

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