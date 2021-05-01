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Легко і корисно: кращі весняні сніданки

Автор: Lite

Навесні багато хто замислюється про схуднення до літа, та й в цілому хочеться більш легкого і корисного харчування. Для легкості зранку і відмінного самопочуття тренер "Зважені та щасливі", експерт зі схуднення Марина Боржемська запропонувала кілька варіантів відмінних сніданків.

Простими і апетитними рецептами вона поділилася в своєму Instagram.

Весняні сніданки від Марини Боржемської:

Омлет із зеленню

Зелень використовується найрізноманітніша, чим різноманітніше, тим краще. У мене тут по пучку кропу, петрушки, кінзи, зеленої цибулі і можна додати тархун для цікавої нотки.

Нам буде потрібно:

  • зелень - по пучку кропу, петрушки, кінзи, зеленої цибулі і тархуна
  • часник (зелений або звичайний) — за бажанням і смаком
  • яйця - 6 шт.
  • сіль - за смаком
  • масло - для смаження
  • мацоні - йогурт або кисле молоко) - для подачі


Рецепт приготування:

Зелень дрібно порубати, зібрати в глибоку миску, додати яйця, все змішати і посолити за смаком.

Вилити на сковороду яєчну суміш і накрити кришкою. Подається такий омлет з мацоні, йогуртом або кислим молоком, в якості соусу. У соус можна додати роздавлений часник, якщо ви не поклали його в омлет разом із зеленню.

Сирники з зеленню

Всі ми знаємо, що сирники бувають не тільки солодкі. Продовжуючи тему зелені, нижче ще один рецепт.

Нам знадобиться:

  • 400г сиру
  • 1 ст. ложка борошна
  • 1 яйце
  • 1 пучок кінзи
  • сіль за смаком.


Для соусу:

  • 100г сметани (20%)
  • пучок шпинату
  • пучок черемші
  • 2 ст. ложки оливкової олії
  • 1 ст. ложка лимона
  • сіль за смаком.


Рецепт приготування:

В першу чергу зайнятися потрібно саме смачним соусом. У блендері для цього подрібніть черемшу зі шпинатом, а після приправте сіллю, лимонним соком, додайте сметану і масло. Суміш інтенсивно розмішуйте до однорідності.

Для самих сирників змішайте сир з яйцем, борошном, дрібно нарізаними листям кінзи і сіллю. Утворені сирники викладайте на сковороду для смаження. Подавати можна, присипавши рубаними волоськими горіхами.



Ілюстративне фото (instagram.com/lovi_pp_hudeem_vmeste)

Овочеве рагу

Нам знадобиться:

1 кабачок, 1 цибулина, 1 морква, 3 помідори, 1 зелений перець, 4 картоплини, 2 зубчики часнику, 50 г рослинного масла. Сіль і чорний мелений перець.

Рецепт приготування:

Зажарку з цибулі і моркви, перетертих на середній тертці, смажити потрібно окремо. Картоплю чистити і різати великими кубиками, потім додати до моркви і цибулі. Після додати перець (порізаний смужками) і кабачки.

Всі разом тушкувати приблизно 15 хвилин. Останніми додати часточки помідорів і роздавлений часник. І знову протушкувати на сковороді 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше тренер "Зважені та щасливі" поділилася рецептом смачної і корисної ПП-паски.

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