Легко і корисно: кращі весняні сніданки

Весняні сніданки від Марини Боржемської:

Омлет із зеленню

Зелень використовується найрізноманітніша, чим різноманітніше, тим краще. У мене тут по пучку кропу, петрушки, кінзи, зеленої цибулі і можна додати тархун для цікавої нотки.



Нам буде потрібно:

зелень - по пучку кропу, петрушки, кінзи, зеленої цибулі і тархуна

часник (зелений або звичайний) — за бажанням і смаком

яйця - 6 шт.

сіль - за смаком

масло - для смаження

мацоні - йогурт або кисле молоко) - для подачі



Рецепт приготування:

Зелень дрібно порубати, зібрати в глибоку миску, додати яйця, все змішати і посолити за смаком.

Вилити на сковороду яєчну суміш і накрити кришкою. Подається такий омлет з мацоні, йогуртом або кислим молоком, в якості соусу. У соус можна додати роздавлений часник, якщо ви не поклали його в омлет разом із зеленню.



Сирники з зеленню

Всі ми знаємо, що сирники бувають не тільки солодкі. Продовжуючи тему зелені, нижче ще один рецепт.



Нам знадобиться:

400г сиру

1 ст. ложка борошна

1 яйце

1 пучок кінзи

сіль за смаком.



Для соусу:

100г сметани (20%)

пучок шпинату

пучок черемші

2 ст. ложки оливкової олії

1 ст. ложка лимона

сіль за смаком.



Рецепт приготування:

В першу чергу зайнятися потрібно саме смачним соусом. У блендері для цього подрібніть черемшу зі шпинатом, а після приправте сіллю, лимонним соком, додайте сметану і масло. Суміш інтенсивно розмішуйте до однорідності.

Для самих сирників змішайте сир з яйцем, борошном, дрібно нарізаними листям кінзи і сіллю. Утворені сирники викладайте на сковороду для смаження. Подавати можна, присипавши рубаними волоськими горіхами.





Ілюстративне фото (instagram.com/lovi_pp_hudeem_vmeste)

Овочеве рагу



Нам знадобиться:

1 кабачок, 1 цибулина, 1 морква, 3 помідори, 1 зелений перець, 4 картоплини, 2 зубчики часнику, 50 г рослинного масла. Сіль і чорний мелений перець.



Рецепт приготування:

Зажарку з цибулі і моркви, перетертих на середній тертці, смажити потрібно окремо. Картоплю чистити і різати великими кубиками, потім додати до моркви і цибулі. Після додати перець (порізаний смужками) і кабачки.

Всі разом тушкувати приблизно 15 хвилин. Останніми додати часточки помідорів і роздавлений часник. І знову протушкувати на сковороді 15 хвилин.