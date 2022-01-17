Как легко и просто снизить калорийность питания: хитрости от диетолога

1. Больше овощей. Замените половину гарнира (каши, макароны, картофель – углеводы) овощами (салаты, зелень, и любые овощи кроме свеклы, моркови). Они объёмные, займут больше места в желудке, содержат клетчатку, что важно для хорошей работы кишечника. Еда получится менее калорийной, но более сытной.

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2. Молочные продукты небольшой жирности. Если вы нормально переносите молочку, отдавайте предпочтение продуктам с небольшой жирностью. Откажитесь от глазированных сырков. Это уже не просто творог в шоколаде, а полноценный высококалорийный десерт. Выбирайте творог 2-5% жирности.

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3. Диетическое мясо. Телятина, индейка, курица, кролик – диетическое мясо. В нём меньше жира и больше белка. Оно даст больше сытости и принесёт больше пользы мышцам. И в нём меньше калорий.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Распылитель для масла. В 1 чайной ложке растительного масла примерно 45 ккал. Но мы об этом постоянно забываем, не учитываем эти калории. Рекомендую использовать распылитель для масла. Буквально 2 пшика на сковороду, и блюдо будет готовиться точно также, как и раньше, только с меньшим количеством масла. 3г масла и 30г масла – согласитесь, есть разница. И плюс - это экономно. Можно использовать сковородки с антипригарным покрытием, это еще больше поможет снизить кол-во масла в вашем рационе.

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5. Яичные белки. Готовить омлет можно с меньшим количеством желтков, используя больше белков. 1 желтка будет достаточно.

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_sheremeteva)