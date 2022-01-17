Як легко і просто знизити калорійність харчування: хитрощі від дієтолога

1. Більше овочів. Замініть половину гарніру (каші, макарони, картопля – вуглеводи) овочами (салати, зелень, і будь-які овочі крім буряка, моркви). Вони об'ємні, займуть більше місця в шлунку, містять клітковину, що важливо для хорошої роботи кишечника. Їжа вийде менш калорійною, але більш ситною.

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2. Молочні продукти невеликої жирності. Якщо ви нормально переносите молочку, віддавайте перевагу продуктам з невеликою жирністю. Відмовтеся від глазурованих сирків. Це вже не просто сир в шоколаді, а повноцінний висококалорійний десерт. Вибирайте сир 2-5% жирності.

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3. Дієтичне м'ясо. Телятина, індичка, курка, кролик – дієтичне м'ясо. У ньому менше жиру і більше білка. Воно дасть більше ситості і принесе більше користі м'язам. І в ньому менше калорій.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Розпилювач для масла. В 1 чайній ложці рослинного масла приблизно 45 ккал. Але ми про це постійно забуваємо, не враховуємо ці калорії. Рекомендую використовувати розпилювач для масла. Буквально 2 пшики на сковороду, і блюдо буде готуватися точно також, як і раніше, тільки з меншою кількістю масла. 3г масла і 30г масла – погодьтеся, є різниця. І плюс - це економно. Можна використовувати сковорідки з антипригарним покриттям, це ще більше допоможе знизити кількість масла в вашому раціоні.

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5. Яєчний білок. Готувати омлет можна з меншою кількістю жовтків, використовуючи більше білків. 1 жовтка буде достатньо.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_sheremeteva)