Лучшая сладость для детей: нутрициолог дала рецепт полезного и натурального десерта

Некоторые специалисты по питанию уверяют, что сладости так вредны, что не стоит их давать детям вообще.
Но нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram развенчала этот миф. Она дала рецепт полезного и натурального десерта.
Специалист по питанию заверила, что она и ее команда специалистов по питанию ЗА то, чтобы дети ели сладости. Сладкий вкус необходим каждому ребенку для роста и развития - так говорит Аюрведа.
Что такое сладкие продукты и зачем они нужны? Конечно, сладкое сладкому рознь. Сахарозаменители в большинстве своем - не менее вредны, чем белый сахар. Но есть выход - полезное и натуральное сладкое! Например, мармелад, готовится элементарно, а удовольствия у детей будет - до луны и обратно!
Именно поэтому стоит искать именно безопасный - биоагар-агар, не содержащий токсинов и солей тяжелых металлов.
Приятного аппетита!
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