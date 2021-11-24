Кращі солодощі для дітей: нутриціолог дала рецепт корисного і натурального десерту

Деякі фахівці з харчування запевняють, що солодощі є такими шкідливими, що не варто їх давати дітям взагалі.
Але нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram розвінчала цей міф. Вона дала рецепт корисного і натурального десерту.
Фахівець з харчування запевнила, що і вона, і її команда фахівців з харчування ЗА те, щоб діти їли солодощі. Солодкий смак необхідний кожній дитині для росту і розвитку - так каже Аюрведа.
Що таке солодкі продукти і навіщо вони потрібні? Звичайно, солодке солодкому - велика різниця. Цукрозамінники в більшості своїй - не менш шкідливі, ніж білий цукор. Але є вихід - корисне і натуральне солодке! Наприклад, мармелад, готується елементарно, а задоволення у дітей буде - до місяця і назад!
Саме тому варто шукати саме безпечний - біоагар-агар, що не містить токсинів і солей важких металів.
Приємного апетиту!
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