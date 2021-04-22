Лучший антиоксидант: нутрициолог назвала нужную на каждой кухне приправу

Полезные свойства куркумы:⠀

общее противовоспалительное действие,

антиоксидант - то есть, восстанавливает клетки после повреждений,

снижает уровень холестерина,

препятствует образованию тромбов,

стимулирует производство желчи (и именно поэтому интересна нам в рамках детокса),

помогает пищеварению - в частности, в желудке,

уменьшает проявления экземы и псориаза,

помогает при болезненных менструациях.

Куркума хороша "сработалась" с перцем (фото: pexels.com)

Как приманять куркуму⠀

В пище - как можно больше!

И в холодных, и в горячих блюдах. Например, можно добавить свежий корень куркумы прямо в чай, а также в смузи. Куркумой в порошке можно посыпать горячие блюда.

Для тех, кто интересуется здоровым питанием: Сколько нужно куркумы в день? Лечебная норма куркумы - минимум ½ ч. л. в день сухого порошка.

Также куркуму можно купить в капсулах - и принимать как лекарство.

Важно: лучше всего использовать куркуму в сочетании с черным перцем. Куркума слишком быстро выводится из организма, не успевая усвоится. А черный перец ускоряет усвоение любой пищи - в том числе и куркумы.

"Внимание: при любых гастритах, язвах желудка или кишечника черный перец лучше или исключить совсем, или применять с осторожностью в небольших дозировках. В таких ситуациях лучше обойтись просто куркумой. Пусть она и не усвоится на 100 %, но так вы себе не навредите", - предупредила Катерина.