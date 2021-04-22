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Лучший антиоксидант: нутрициолог назвала нужную на каждой кухне приправу

Автор: Татьяна Турчаникова

Куркума и ее чудодейственные для здоровья организма свойства сегодня знакомы практически всем. А ведь еще каких-то 20 лет назад мы совсем не были с ней знакомы. Сейчас же все, кто интересуется ЗОЖ, знают, что она полезна.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.⠀

Полезные свойства куркумы:⠀

  • общее противовоспалительное действие,
  • антиоксидант - то есть, восстанавливает клетки после повреждений,
  • снижает уровень холестерина,
  • препятствует образованию тромбов,
  • стимулирует производство желчи (и именно поэтому интересна нам в рамках детокса),
  • помогает пищеварению - в частности, в желудке,
  • уменьшает проявления экземы и псориаза,
  • помогает при болезненных менструациях.

Куркума хороша "сработалась" с перцем (фото: pexels.com)

Как приманять куркуму⠀

В пище - как можно больше!

И в холодных, и в горячих блюдах. Например, можно добавить свежий корень куркумы прямо в чай, а также в смузи. Куркумой в порошке можно посыпать горячие блюда.

Для тех, кто интересуется здоровым питанием: Сколько нужно куркумы в день? Лечебная норма куркумы - минимум ½ ч. л. в день сухого порошка.

Также куркуму можно купить в капсулах - и принимать как лекарство.

Важно: лучше всего использовать куркуму в сочетании с черным перцем. Куркума слишком быстро выводится из организма, не успевая усвоится. А черный перец ускоряет усвоение любой пищи - в том числе и куркумы.

"Внимание: при любых гастритах, язвах желудка или кишечника черный перец лучше или исключить совсем, или применять с осторожностью в небольших дозировках. В таких ситуациях лучше обойтись просто куркумой. Пусть она и не усвоится на 100 %, но так вы себе не навредите", - предупредила Катерина.

Напомним, нутрициолог дала рецепт сока, который поставит любого на ноги уже на второй день после простуды.

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