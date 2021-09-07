Лучший ужин для всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт сытного салата
Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Каждая мама знает, как сложно порой придумать ответ на вопрос "Что приготовить на ужин?". Чтобы вкусно, чтобы сытно, полезно, чтобы понравилось всем членам семьи?..
Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала простой рецепт салата, который быстро делается и хорошо насыщает.
На ужин предлагаю приготовить простой и вкусный салат. Ингредиенты найдутся в каждом холодильнике (рекомендую регулярно включать в рацион печень трески, чтобы она всегда была в холодильке).
Печень трески должна быть в каждом холодильнике (фото: instagram.com/biotorium)
Салат из печени трески: способ приготовления
Ингредиенты на 4 порции:
- Печень трески - 240 грамм
- Яйца куриные - 3 штуки
- Лук репчатый - 1 штука
- Лук зеленый - 1 небольшой пучок
- Зелень петрушки - 1 небольшой пучок
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Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую и остудите в холодной воде.
- Пока остужаются яйца, промойте и мелко нарежьте оба вида лука и петрушку.
- Печень трески разомните вилкой.
- В другой миске яйца также разомните вилкой и соедините с остальными продуктами.
- Перемешайте. Дополнительно можно не солить. Если выбрали качественную печень трески, в составе которой только сама печень, соль, перец и лавровый лист, то соли и так будет достаточно. Так же как и масла, его роль будет исполнять заливка (жир, который выделяется при упаковке).
- Подавайте к столу и кушайте с удовольствием!
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