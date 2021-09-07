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Лучший ужин для всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт сытного салата

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Вторник 07 сентября 2021 11:09
Лучший ужин для всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт сытного салата Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Каждая мама знает, как сложно порой придумать ответ на вопрос "Что приготовить на ужин?". Чтобы вкусно, чтобы сытно, полезно, чтобы понравилось всем членам семьи?..

Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала простой рецепт салата, который быстро делается и хорошо насыщает.

На ужин предлагаю приготовить простой и вкусный салат. Ингредиенты найдутся в каждом холодильнике (рекомендую регулярно включать в рацион печень трески, чтобы она всегда была в холодильке).

Лучший ужин для всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт сытного салатаПечень трески должна быть в каждом холодильнике (фото: instagram.com/biotorium)

Салат из печени трески: способ приготовления

Ингредиенты на 4 порции:

  • Печень трески - 240 грамм
  • Яйца куриные - 3 штуки
  • Лук репчатый - 1 штука
  • Лук зеленый - 1 небольшой пучок
  • Зелень петрушки - 1 небольшой пучок

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Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую и остудите в холодной воде.
  2. Пока остужаются яйца, промойте и мелко нарежьте оба вида лука и петрушку.
  3. Печень трески разомните вилкой.
  4. В другой миске яйца также разомните вилкой и соедините с остальными продуктами.
  5. Перемешайте. Дополнительно можно не солить. Если выбрали качественную печень трески, в составе которой только сама печень, соль, перец и лавровый лист, то соли и так будет достаточно. Так же как и масла, его роль будет исполнять заливка (жир, который выделяется при упаковке).
  6. Подавайте к столу и кушайте с удовольствием!

Раньше нутрициолог рассказала, как лечить акне в домашних условиях.

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