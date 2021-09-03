Это грозит высыпаниями на лице: косметолог назвала настоящие причины появления акне

Все давно усвоили, что основным фактором возникновения акне являются гормоны. Но есть и другие триггеры, которые в каждом отдельном случае могут усугублять течение заболевания, а также оказывать влияние на процесс лечения.

Биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда косметологов в своем Instagram рас сказали, какие причины появления акне еще есть -и как их избежать, чтобы кожа была здоровой и чистой.