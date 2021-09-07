Краща вечеря для всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт ситного салату
Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Кожна мама знає, як складно часом придумати відповідь на питання "Що приготувати на вечерю?". Щоб смачно, щоб ситно, корисно, щоб сподобалося всім членам сім'ї?..
Фахівець з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум в своєму Instagram дала простий рецепт салату, який швидко робиться і добре насичує.
На вечерю пропоную приготувати простий і смачний салат. Інгредієнти знайдуться в кожному холодильнику (рекомендую регулярно включати в раціон печінку тріски, щоб вона завжди була в холодильнику).
Печінка тріски повинна бути в кожному холодильнику (фото: instagram.com/biotorium)
Салат з печінки тріски: спосіб приготування
Інгредієнти на 4 порції:
- Печінка тріски - 240 грам
- Яйця курячі - 3 штуки
- Цибуля ріпчаста - 1 штука
- Цибуля зелена - 1 невеликий пучок
- Зелень петрушки - 1 невеликий пучок
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Приготування:
- Відваріть яйця круто і остудіть в холодній воді.
- Поки остуджуються яйця, промийте і дрібно наріжте обидва види цибулі і петрушку.
- Печінка тріски розімніть виделкою.
- В іншій мисці яйця також розімніть виделкою і з'єднайте з іншими продуктами.
- Перемішайте. Додатково можна не солити. Якщо вибрали якісну печінку тріски, в складі якої тільки сама печінка, сіль, перець і лавровий лист, то солі і так буде достатньо. Так само, як і масла, його роль буде виконувати заливка (жир, який виділяється при упаковці).
- Подавайте до столу і їжте із задоволенням!
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