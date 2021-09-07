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Краща вечеря для всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт ситного салату

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Вівторок 07 вересня 2021 11:09
Краща вечеря для всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт ситного салату Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кожна мама знає, як складно часом придумати відповідь на питання "Що приготувати на вечерю?". Щоб смачно, щоб ситно, корисно, щоб сподобалося всім членам сім'ї?..

Фахівець з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум в своєму Instagram дала простий рецепт салату, який швидко робиться і добре насичує.

На вечерю пропоную приготувати простий і смачний салат. Інгредієнти знайдуться в кожному холодильнику (рекомендую регулярно включати в раціон печінку тріски, щоб вона завжди була в холодильнику).

Краща вечеря для всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт ситного салатуПечінка тріски повинна бути в кожному холодильнику (фото: instagram.com/biotorium)

Салат з печінки тріски: спосіб приготування

Інгредієнти на 4 порції:

  • Печінка тріски - 240 грам
  • Яйця курячі - 3 штуки
  • Цибуля ріпчаста - 1 штука
  • Цибуля зелена - 1 невеликий пучок
  • Зелень петрушки - 1 невеликий пучок

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Приготування:

  1. Відваріть яйця круто і остудіть в холодній воді.
  2. Поки остуджуються яйця, промийте і дрібно наріжте обидва види цибулі і петрушку.
  3. Печінка тріски розімніть виделкою.
  4. В іншій мисці яйця також розімніть виделкою і з'єднайте з іншими продуктами.
  5. Перемішайте. Додатково можна не солити. Якщо вибрали якісну печінку тріски, в складі якої тільки сама печінка, сіль, перець і лавровий лист, то солі і так буде достатньо. Так само, як і масла, його роль буде виконувати заливка (жир, який виділяється при упаковці).
  6. Подавайте до столу і їжте із задоволенням!

Раніше нутриціолог розповіла, як лікувати акне в домашніх умовах.

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