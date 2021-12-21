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Лучший ужин для всей семьи: нутрициолог дала рецепт полезных наггетсов

Автор: Татьяна Турчаникова

Куриные наггетсы далеко не у всех вызывают ассоциации со здоровым образом жизни. А зря! Если взять рецепт наггетсов из книги ЗОЖ-рецептов, то они станут отличным ужином для всей семьи, ведь ингредиенты будут полезными!

Все зависит от рецепта, качества ингредиентов и правильного гарнира, подтвердила в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен и рассказала, как приготовить блюдо.

ЗОЖ-наггетсы: пошаговый рецепт

Ингредиенты на 3-4 порции:

  • 300 грамм куриного филе,
  • 1 большое яйцо,
  • 1⁄2 ч. л. меда или сиропа агавы / топинамбура,
  • 85 грамм кукурузных хлопьев для завтрака без глютена (если нет – можно взять овсянку без глютена) или безглютеновой овсянки хлопьями,
  • 1 ч. л. сухого порошка карри,
  • 1 ч. л. обычной или копченой паприки,
  • соль и перец,
  • кокосовое масло для жарки.

Те же наггетсы, только полезные! (фото: instagram.com/food4vita)

Приготовление:

  1. Курицу порежьте на средние куски – как наггетсы.
  2. Растолките скалкой или в миске для специй кукурузные хлопья (если решите готовить из овсянки, то этот шаг пропускаем).
  3. Я беру чистое полотенце, выкладываю в него хлопья, накрываю другой стороной полотенца и измельчаю скалкой для теста. Если вы используете вместо хлопьев овсянку, то ничего уже делать не нужно.
  4. Смешайте в миске яйцо, карри, чили и паприку, соль и перец.
  5. Обмакните каждый кусочек курицы сначала в яичную смесь, а потом в двух сторон – в кукурузные хлопья / овсянку.
  6. Разогрейте на сковороде масло и на средне-сильном огне жарьте наггетсы (примерно 10 минут) – по 4-5 минут с каждой стороны.
  7. Не жалейте масла – так будет вкуснее.

Подавайте с овощным гарниром.

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