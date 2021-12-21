Лучший ужин для всей семьи: нутрициолог дала рецепт полезных наггетсов

Куриные наггетсы далеко не у всех вызывают ассоциации со здоровым образом жизни. А зря! Если взять рецепт наггетсов из книги ЗОЖ-рецептов, то они станут отличным ужином для всей семьи, ведь ингредиенты будут полезными!
Все зависит от рецепта, качества ингредиентов и правильного гарнира, подтвердила в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен и рассказала, как приготовить блюдо.
ЗОЖ-наггетсы: пошаговый рецепт
Ингредиенты на 3-4 порции:
300 грамм куриного филе,
1 большое яйцо,
1⁄2 ч. л. меда или сиропа агавы / топинамбура,
85 грамм кукурузных хлопьев для завтрака без глютена (если нет – можно взять овсянку без глютена) или безглютеновой овсянки хлопьями,
1 ч. л. сухого порошка карри,
1 ч. л. обычной или копченой паприки,
соль и перец,
кокосовое масло для жарки.
Те же наггетсы, только полезные! (фото: instagram.com/food4vita)
Приготовление:
Курицу порежьте на средние куски – как наггетсы.
Растолките скалкой или в миске для специй кукурузные хлопья (если решите готовить из овсянки, то этот шаг пропускаем).
Я беру чистое полотенце, выкладываю в него хлопья, накрываю другой стороной полотенца и измельчаю скалкой для теста. Если вы используете вместо хлопьев овсянку, то ничего уже делать не нужно.
Смешайте в миске яйцо, карри, чили и паприку, соль и перец.
Обмакните каждый кусочек курицы сначала в яичную смесь, а потом в двух сторон – в кукурузные хлопья / овсянку.
Разогрейте на сковороде масло и на средне-сильном огне жарьте наггетсы (примерно 10 минут) – по 4-5 минут с каждой стороны.