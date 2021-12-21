Краща вечеря для всієї родини: нутриціолог дала рецепт корисних нагетсів

Курячі нагетси далеко не у всіх викликають асоціації зі здоровим способом життя. А даремно! Якщо взяти рецепт нагетсів з книги ЗСЖ-рецептів, то вони стануть відмінною вечерею для всієї родини, адже інгредієнти будуть корисними!
Все залежить від рецепта, якості інгредієнтів і правильного гарніру, підтвердила в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен і розповіла, як приготувати страву.
ЗСЖ-нагетси: покроковий рецепт
Інгредієнти на 3-4 порції:
300 грам курячого філе,
1 велике яйце,
1⁄2 ч. л. меду або сиропу агави / топінамбура,
85 грам кукурудзяних пластівців для сніданку без глютену (якщо немає, можна взяти вівсянку без глютену) або безглютенової вівсянки пластівцями,
1 ч. л. сухого порошку каррі,
1 ч. л. звичайної або копченої паприки,
сіль і перець,
кокосове масло для смаження.
Ті ж нагетси, тільки корисні! (фото: instagram.com/food4vita)
Приготування:
Курку поріжте на середні шматки - як нагетси.
Потовчіть качалкою або в мисці для спецій кукурудзяні пластівці (якщо вирішите готувати з вівсянки, то цей крок пропускаємо).
Я беру чистий рушник, викладаю в нього пластівці, накриваю іншою стороною рушники і подрібнюю качалкою для тіста. Якщо ви використовуєте замість пластівців вівсянку, то нічого вже робити не потрібно.
Змішайте в мисці яйце, каррі, чилі і паприку, сіль і перець.
Умочіть кожен шматочок курки спочатку в яєчну суміш, а потім в двох сторін – в кукурудзяні пластівці / вівсянку.
Розігрійте на сковороді олію і на середньо-сильному вогні смажте нагетси (приблизно 10 хвилин) – по 4-5 хвилин з кожного боку.