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Краща вечеря для всієї родини: нутриціолог дала рецепт корисних нагетсів

Автор: Тетяна Турчанікова

Курячі нагетси далеко не у всіх викликають асоціації зі здоровим способом життя. А даремно! Якщо взяти рецепт нагетсів з книги ЗСЖ-рецептів, то вони стануть відмінною вечерею для всієї родини, адже інгредієнти будуть корисними!

Все залежить від рецепта, якості інгредієнтів і правильного гарніру, підтвердила в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен і розповіла, як приготувати страву.

ЗСЖ-нагетси: покроковий рецепт

Інгредієнти на 3-4 порції:

  • 300 грам курячого філе,
  • 1 велике яйце,
  • 1⁄2 ч. л. меду або сиропу агави / топінамбура,
  • 85 грам кукурудзяних пластівців для сніданку без глютену (якщо немає, можна взяти вівсянку без глютену) або безглютенової вівсянки пластівцями,
  • 1 ч. л. сухого порошку каррі,
  • 1 ч. л. звичайної або копченої паприки,
  • сіль і перець,
  • кокосове масло для смаження.

Ті ж нагетси, тільки корисні! (фото: instagram.com/food4vita)

Приготування:

  1. Курку поріжте на середні шматки - як нагетси.
  2. Потовчіть качалкою або в мисці для спецій кукурудзяні пластівці (якщо вирішите готувати з вівсянки, то цей крок пропускаємо).
  3. Я беру чистий рушник, викладаю в нього пластівці, накриваю іншою стороною рушники і подрібнюю качалкою для тіста. Якщо ви використовуєте замість пластівців вівсянку, то нічого вже робити не потрібно.
  4. Змішайте в мисці яйце, каррі, чилі і паприку, сіль і перець.
  5. Умочіть кожен шматочок курки спочатку в яєчну суміш, а потім в двох сторін – в кукурудзяні пластівці / вівсянку.
  6. Розігрійте на сковороді олію і на середньо-сильному вогні смажте нагетси (приблизно 10 хвилин) – по 4-5 хвилин з кожного боку.
  7. Не шкодуйте масла - так буде смачніше.

Подавайте з овочевим гарніром.

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