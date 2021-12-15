Для любителей газировки и фастфуда: нутрициолог рассказала, как наладить отток желчи

Зачем нужна желчь

Для нормального пищеварения

Расщепления жиров

Всасывание жирорастворимых витаминов (A,E,D,K)

Оказывает антимикробное действие

Для адекватного образования кишечных ферментов

Стоит пересмотреть питание (фото: pexels.com)

Какие причины нарушения работы желчного пузыря?

Большие перерывы между приемами пищи, голодание

Потребление избытка вредных жиров и углеводов (сладкое, мучное и т.д.)

Паразитозы

Прием КОК

Лишний вес и отсутствие физической нагрузки

Дискинезии желчевыводящих путей сочетаются с сахарным диабетом, ожирением, пищевой аллергией.

Симптомы:

Нарушение аппетита, тошнота Неприятные ощущения в правом подреберье Вздутие, отрыжка Запоры или диарея Горечь во рту Прибавка веса либо снижение

Без адекватной работы желчного пузыря не будет баланса в работе всего ЖКТ!

Диагностика:

- УЗИ брюшной полости.

- Анализы крови: ОАК, развернутая биохимия и жирорастворимые витамины (А, Е, Д).

- Анализ кала на лямблии и копрограмма.

- При При более углубленной диагностике проводится зондирование с исследованием желчи.

Здоровье зависит от многих факторов (фото: pexels.com)

Как наладить отток желчи

Основа лечения лежит в правильном питании (иногда в легких случаях достаточно нормализации питания и образа жизни):

Стараться питаться в определенное время! Без больших перерывов в приемах пищи. Питание 4-5 раз в день. Голодание противопоказано - оно усиливает застой желчи. Запрет на потенциально вредные и раздражающие продукты (чипсы, орешки, газировки, фастфуд, соленая рыба). Соблюдаем питьевой режим. Адекватная физическая нагрузка против застоя желчи. Стараться, чтобы пища была всегда в теплом виде (при обострении отдаем предпочтение перетертой пище). Вся еда отваривается, готовится на пару или тушится, запекается в фольге (убираем жирную, жареную пищу). Добавляем полезные масла (оливковое, льняное…). Очень полезны отруби (их можно добавлять даже в супы-пюре или кисломолочные продукты, но не забываем про непереносимости). Зелень и овощи (в обострение строго в запеченные) в каждый прием. Чай с травами (мята).

Нутрицевтическая поддержка:

Обязателен прием жирорастворимых витаминов, после выявления уровня дефицита А, Е, Д.

Селен, витамин С, цинк.

Лецитин.

Улучшение желчеоттока - хофитол.

Аминокислоты (глицин, таурин).

Внимание: все дозировки подбираются индивидуально после сбора анамнеза и анализов, обратитесь к врачу.