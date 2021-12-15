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Для любителів газованої води та фастфуду: нутриціолог розповіла, як налагодити відтік жовчі

Автор: RBC.UA

З усіх сторін чути, як важливо налагодити відтік жовчі, аби організм і надалі був здоровим. Жовч - це основний компонент травних соків, які беруть участь в розщепленні їжі. Жовчний міхур накопичує жовч і виводить в кишечник.

Нутриціолог Юлія Хелсблог у своєму Instagram розповіла, як налагодити жовчевідтік.

Навіщо потрібна жовч

  • Для нормального травлення
  • Розщеплення жирів
  • Всмоктування жиророзчинних вітамінів (A, E, D, K)
  • Чинить антимікробну дію
  • Для адекватного утворення кишкових ферментів

Варто переглянути харчування (фото: pexels.com)

Які причини порушення роботи жовчного міхура?

  • Великі перерви між прийомами їжі, голодування
  • Споживання надлишку шкідливих жирів і вуглеводів (солодке, борошняне і т. д.)
  • Паразитози
  • Прийом КОК
  • Зайва вага і відсутність фізичного навантаження

Дискінезії жовчовивідних шляхів поєднуються з цукровим діабетом, ожирінням, харчовою алергією.

Симптом:

  1. Порушення апетиту, нудота
  2. Неприємні відчуття в правому підребер'ї
  3. Здуття, відрижка
  4. Запори або діарея
  5. Гіркота в роті
  6. Збільшення ваги або зниження

Без адекватної роботи жовчного міхура не буде балансу в роботі всього шлунково-кишкового тракту!

Діагностика:

- УЗД черевної порожнини.

- Аналізи крові: ОАК, розгорнута біохімія і жиророзчинні вітаміни (А, Е, Д).

- Аналіз калу на лямблії і копрограма.

- При при більш поглибленій діагностиці проводиться зондування з дослідженням жовчі.

Здоров'я залежить від багатьох факторів (фото: pexels.com)

Як налагодити відтік жовчі

Основа лікування лежить в правильному харчуванні (іноді в легких випадках досить нормалізації харчування і способу життя):

  1. Намагатися харчуватися в певний час! Без великих перерв в прийомах їжі.
  2. Харчування 4-5 разів на день. Голодування протипоказано, воно підсилює застій жовчі.
  3. Заборона на потенційно шкідливі і дратівливі продукти (чіпси, горішки, газованої води, фастфуд, солона риба).
  4. Дотримуємося питного режиму.
  5. Адекватна фізичне навантаження проти застою жовчі.
  6. Намагатися, щоб їжа була завжди в теплому вигляді (при загостренні віддаємо перевагу перетертої їжі).
  7. Вся їжа відварюється, готується на пару або гаситься, запікається у фользі (прибираємо жирну, смажену їжу).
  8. Додаємо корисні олії (оливкова, лляна...).
  9. Дуже корисні висівки (їх можна додавати навіть в супи-пюре або кисломолочні продукти, але не забуваємо про непереносимості).
  10. Зелень і овочі (в загострення строго в запечені) в кожен прийом.
  11. Чай з травами (м'ята).

Нутрицевтическая підтримка:

  • Обов'язковий прийом жиророзчинних вітамінів, після виявлення рівня дефіциту А, Е, Д.
  • Селен, вітамін С, цинк.
  • Лецитин.
  • Поліпшення жовчевідтоку - хофитол.
  • Амінокислоти (гліцин, таурин).

Увага: всі дозування підбираються індивідуально після збору анамнезу та аналізів, зверніться до лікаря.

Раніше нутриціолог розповіла, як заповнити вітамін С натуральним способом.

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