Для любителів газованої води та фастфуду: нутриціолог розповіла, як налагодити відтік жовчі

Навіщо потрібна жовч

Для нормального травлення

Розщеплення жирів

Всмоктування жиророзчинних вітамінів (A, E, D, K)

Чинить антимікробну дію

Для адекватного утворення кишкових ферментів

Варто переглянути харчування (фото: pexels.com)

Які причини порушення роботи жовчного міхура?

Великі перерви між прийомами їжі, голодування

Споживання надлишку шкідливих жирів і вуглеводів (солодке, борошняне і т. д.)

Паразитози

Прийом КОК

Зайва вага і відсутність фізичного навантаження

Дискінезії жовчовивідних шляхів поєднуються з цукровим діабетом, ожирінням, харчовою алергією.

Симптом:

Порушення апетиту, нудота Неприємні відчуття в правому підребер'ї Здуття, відрижка Запори або діарея Гіркота в роті Збільшення ваги або зниження

Без адекватної роботи жовчного міхура не буде балансу в роботі всього шлунково-кишкового тракту!

Діагностика:

- УЗД черевної порожнини.

- Аналізи крові: ОАК, розгорнута біохімія і жиророзчинні вітаміни (А, Е, Д).

- Аналіз калу на лямблії і копрограма.

- При при більш поглибленій діагностиці проводиться зондування з дослідженням жовчі.

Здоров'я залежить від багатьох факторів (фото: pexels.com)

Як налагодити відтік жовчі

Основа лікування лежить в правильному харчуванні (іноді в легких випадках досить нормалізації харчування і способу життя):

Намагатися харчуватися в певний час! Без великих перерв в прийомах їжі. Харчування 4-5 разів на день. Голодування протипоказано, воно підсилює застій жовчі. Заборона на потенційно шкідливі і дратівливі продукти (чіпси, горішки, газованої води, фастфуд, солона риба). Дотримуємося питного режиму. Адекватна фізичне навантаження проти застою жовчі. Намагатися, щоб їжа була завжди в теплому вигляді (при загостренні віддаємо перевагу перетертої їжі). Вся їжа відварюється, готується на пару або гаситься, запікається у фользі (прибираємо жирну, смажену їжу). Додаємо корисні олії (оливкова, лляна...). Дуже корисні висівки (їх можна додавати навіть в супи-пюре або кисломолочні продукти, але не забуваємо про непереносимості). Зелень і овочі (в загострення строго в запечені) в кожен прийом. Чай з травами (м'ята).

Нутрицевтическая підтримка:

Обов'язковий прийом жиророзчинних вітамінів, після виявлення рівня дефіциту А, Е, Д.

Селен, вітамін С, цинк.

Лецитин.

Поліпшення жовчевідтоку - хофитол.

Амінокислоти (гліцин, таурин).

Увага: всі дозування підбираються індивідуально після збору анамнезу та аналізів, зверніться до лікаря.