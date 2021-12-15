Для любителів газованої води та фастфуду: нутриціолог розповіла, як налагодити відтік жовчі

Навіщо потрібна жовч
- Для нормального травлення
- Розщеплення жирів
- Всмоктування жиророзчинних вітамінів (A, E, D, K)
- Чинить антимікробну дію
- Для адекватного утворення кишкових ферментів
Варто переглянути харчування (фото: pexels.com)
Які причини порушення роботи жовчного міхура?
- Великі перерви між прийомами їжі, голодування
- Споживання надлишку шкідливих жирів і вуглеводів (солодке, борошняне і т. д.)
- Паразитози
- Прийом КОК
- Зайва вага і відсутність фізичного навантаження
Дискінезії жовчовивідних шляхів поєднуються з цукровим діабетом, ожирінням, харчовою алергією.
Симптом:
- Порушення апетиту, нудота
- Неприємні відчуття в правому підребер'ї
- Здуття, відрижка
- Запори або діарея
- Гіркота в роті
- Збільшення ваги або зниження
Без адекватної роботи жовчного міхура не буде балансу в роботі всього шлунково-кишкового тракту!
Діагностика:
- УЗД черевної порожнини.
- Аналізи крові: ОАК, розгорнута біохімія і жиророзчинні вітаміни (А, Е, Д).
- Аналіз калу на лямблії і копрограма.
- При при більш поглибленій діагностиці проводиться зондування з дослідженням жовчі.
Здоров'я залежить від багатьох факторів (фото: pexels.com)
Як налагодити відтік жовчі
Основа лікування лежить в правильному харчуванні (іноді в легких випадках досить нормалізації харчування і способу життя):
- Намагатися харчуватися в певний час! Без великих перерв в прийомах їжі.
- Харчування 4-5 разів на день. Голодування протипоказано, воно підсилює застій жовчі.
- Заборона на потенційно шкідливі і дратівливі продукти (чіпси, горішки, газованої води, фастфуд, солона риба).
- Дотримуємося питного режиму.
- Адекватна фізичне навантаження проти застою жовчі.
- Намагатися, щоб їжа була завжди в теплому вигляді (при загостренні віддаємо перевагу перетертої їжі).
- Вся їжа відварюється, готується на пару або гаситься, запікається у фользі (прибираємо жирну, смажену їжу).
- Додаємо корисні олії (оливкова, лляна...).
- Дуже корисні висівки (їх можна додавати навіть в супи-пюре або кисломолочні продукти, але не забуваємо про непереносимості).
- Зелень і овочі (в загострення строго в запечені) в кожен прийом.
- Чай з травами (м'ята).
Нутрицевтическая підтримка:
- Обов'язковий прийом жиророзчинних вітамінів, після виявлення рівня дефіциту А, Е, Д.
- Селен, вітамін С, цинк.
- Лецитин.
- Поліпшення жовчевідтоку - хофитол.
- Амінокислоти (гліцин, таурин).
Увага: всі дозування підбираються індивідуально після збору анамнезу та аналізів, зверніться до лікаря.