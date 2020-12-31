Майонез на праздничном столе: диетолог раскрыла правду о популярном продукте

Майонез – традиционна соусная заправка для многих салатов на праздничном столе украинцев. Худеющие боятся этого продукта как огня, но стоит ли так категорично к нему относиться? Диетолог Альбина Комиссарова развеяла главные мифы о майонезе.

Эксперт на странице в Instagram отметила: самое важное - нет априори вредных продуктов (кроме алкоголя, наверное) или тех, которые надо исключить и сразу похудеешь.

Да! Майонез калорийный - это правда. В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал. Но вы видели человека, который боится оливкового масла?



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вредный? Майонез делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем также минимально.

Тогда в чем дело?

много соли, это отнюдь не полезно

много калорий

А вот состав: масло, желток, сахар, соль, вода, лимонный сок, горчица - ничего страшного и опасного нет.

Лайт версия лучше? Почему нет? Главное – читайте состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. И помните, что вкус такого майонеза может страдать.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно есть майонез каждый день? Не совсем. Из-за большого количества соли и калорий не рекомендуется употреблять этот продукт на регулярной основе или отдать предпочтение диетическому.

Делайте майонез дома – рецептов масса. От пары ложек салата с майонезом в новогоднюю ночь ничего не случится. Но, безусловно, на столе не должно быть все с майонезом – ищите баланс!

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