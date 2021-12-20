Медлить нельзя: нутрициолог рассказала, что делать, если выпадают волосы

Как тут не запаниковать, когда шикарная шевелюра начала редеть и сыпаться, оставаться на подушке и после мытья головы забивать отверстие для слива?
Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram назвала причины и выпадения волос и рассказала, что с этим делать.
Она подчеркнула, что медлить нельзя, ведь это сигнал организма, что есть проблема! Но также она напомнила, что иногда паниковать не стоит – это временное явление.
Не спешите паниковать: сначала важно посмотреть на количество выпавших волос.
Иногда причины выпадения волос временные и паниковать не стоит (фото: pexels.com)
- Железо
- Ферритин
- Трансферрин
- ТТГ, СТ3, СТ4
- Общий белок, альбумин
- Триглицериды
- (анализов много и они назначаются строго по совокупности симптоматики и анамнеза)
- B9
- B12
- Цинк, селен, медь
- Витамин Д
- Кортизол
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта всасывание полезных веществ нарушено, люди, даже питаясь достаточно разнообразно и правильно, все равно находятся в дефицитах.
Проблема с выпадением волос, к сожалению, часто не решается сама! Не занимайтесь самолечением и не тратье кучу денег на дорогие шампуни. Что делать? Сдать кровь, разобраться в проблеме и действовать комплексно.
Раньше нутрициолог назвала продукты, в которых много кальция, кроме молочки.