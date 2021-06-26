Миф или реальность? Диетолог раскрыла всю правду о сезонной фруктовой диете

Вот несколько мифов о фруктовой диете, которые следует развенчать перед тем. как примать решение, следовать ей или нет.

Следуя такой системе питания, можно легко избавиться от лишних килограмм

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Это правда только отчасти. Как и на любой гипокалорийной диете, на фруктах можно похудеть, но результат не будет стабильным.

Фруктовая диета сильно не сбалансирована. В ней практически нет белков и жиров. Чем дольше мы сидим на фруктовой диете, тем больше истощаем организм, что рано или поздно приведет к пищевому срыву.

А это практически со 100%-й вероятностью гарантирует возврат всех ушедших кило. А иногда можно даже набрать больше, чем до похудения – организм будет страховаться от возможных эксцентричных выходок с вашей стороны и копить кило!



Вывод: избавиться от лишнего на фруктовой диете можно, но не надолго! К тому же, такая схема питания - верный путь к дряблости кожи и целлюлиту!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Придерживаться фруктовой диеты очень легко!

Это неправда. Фруктовая диета достаточно голодная и не дает продуктивное насыщение.

Голод после фруктов появляется очень быстро и, в итоге, чтобы чувствовать себя сытым, нужно практически постоянно жевать. Вспомните ощущение - яблоко в каестве перекуса. У многих оно провоцирует еще более сильный голод.



Норма фруктов в день при сбалансированном питании 300-350 граммов, даже в сезон.

Да и запастись витаминами на зиму невозможно! Лучше замораживайте ягоды и ешьте из зимой заготовки.