Міф чи реальність? Дієтолог розкрила всю правду про сезонну фруктову дієту

Зараз літо, на вулиці стоїть спека, і досить часто від бажаючих покрасуватися в бікіні можна почути твердження: "буду худнути на фруктах!". І ще одна часта сезонна мотивація - запастися вітамінами на зиму. Але чи працює це? І, якщо працює, то як? Чи стійкий результат і що відбувається з організмом?
Розібратися в цих непростих питаннях запропонувала в Instagram дієтолог Лора Філіппова.
Ось кілька міфів про фруктову дієту, які слід розвінчати перед тим. як примати рішення, слідувати їй чи ні.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Це правда тільки частково. Як і на будь-який гіпокалорійній дієті, на фруктах можна схуднути, але результат не буде стабільним.
Фруктова дієта сильно не збалансована. У ній практично немає білків і жирів. Чим довше ми сидимо на фруктовій дієті, тим більше виснажуємо організм, що рано чи пізно призведе до харчового зриву.
А це практично зі 100%-ю ймовірністю гарантує повернення всіх пішли кіло. А іноді можна навіть набрати більше, ніж до схуднення - організм буде страхуватися від можливих ексцентричних витівок з Вашого боку і запасати кіло!
Висновок: позбавитися від зайвого на фруктовій дієті можна, але не надовго! До того ж, така схема харчування - вірний шлях до в'янучої шкіри і целюліту!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Це неправда. Фруктова дієта досить голодна і не дає продуктивне насичення.
Голод після фруктів з'являється дуже швидко і, в підсумку, щоб відчувати себе ситим, потрібно практично постійно жувати. Згадайте відчуття - яблуко в кості перекусу. У багатьох воно провокує ще сильніший голод.
Норма фруктів в день при збалансованому харчуванні 300-350 грамів, навіть в сезон.
Та й запастися вітамінами на зиму неможливо! Краще заморожуйте ягоди і їжте з взимку заготовки.
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