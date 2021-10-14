Микотоксины и пестициды: нутрициолог рассказала, почему нельзя пить много кофе

Кофе вредит здоровью? (фото: pexels.com)

Исследование, проведенное доктором Эмилией Феррер из Университета Валенсии в Испании, опубликовано в журнале Food Control. Доктор Феррер и ее коллеги проанализировали 100 образцов кофе, купленных в супермаркетах Испании, чтобы подтвердить наличие в них микотоксинов.

В результате исследования, они обнаружили присутствие фумонизинов, афлатоксинов, трихотеценов и других микотоксинов в концентрациях от 0,10 до 3,570 мкг / кг. Они также обнаружили, что пять образцов содержали охратоксин А в количествах, превышающих максимально допустимые уровни.

Она и ее коллеги объясняют, что микотоксины - это соединения, вырабатываемые нитевидными грибами, такими как Aspergillus или Fusarium, которые вызывают серьезные проблемы со здоровьем.

Пара чашек в день - не страшно! (фото: pexels.com)

Как пить кофе без вреда для здоровья