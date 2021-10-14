Мікотоксини та пестициди: нутриціолог розповіла, чому не можна пити багато кави

Кава шкодить здоров'ю? (фото: pexels.com)

Дослідження, проведене доктором Емілією Феррер з Університету Валенсії в Іспанії, опубліковано в журналі Food Control. Доктор Феррер і її колеги проаналізували 100 зразків кави, куплених в супермаркетах Іспанії, щоб підтвердити наявність в них мікотоксинів.

В результаті дослідження, вони виявили присутність фумонізинів, афлатоксинів, трихотеценів та інших мікотоксинів у концентраціях від 0,10 до 3,570 мкг / кг. Вони також виявили, що п'ять зразків містили охратоксин а у кількостях, що перевищують максимально допустимі рівні.

Вона та її колеги пояснюють, що мікотоксини - це сполуки, що виробляються ниткоподібними грибами, такими як Aspergillus або Fusarium, які викликають серйозні проблеми зі здоров'ям.

Пара чашок в день - не страшно! (фото: pexels.com)

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