Главный минерал для иммунитета: нутрициолог назвала продукты, богатые цинком

Ну кто же его не пил в период карантина? Кажется, цинк и витамин Д были самыми назначаемыми элементами в прошлом году! Цинк вообще считается минералом для иммунитета.
Он необходим для синтеза белка и нужен для многих ферментов, при его недостатке нарушается структура ядра клетки – и человек подвержен более частым болезням и простудам!
Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что еще мы должны о нем знать, когда пить, в какой форме или брать из продуктов?
Цинк:
Кстати! Белые пятна на ногтях и их ломкость – симптом нехватки цинка, а не кальция (как обычно полагают).
Лично я рекомендую все получать из природных качественных продуктов.
Природные источники цинка:
А вот во фруктах и овощах, его, к сожалению, не достаточно.
Но помните: цинк сам один – в поле не воин. Он работает в паре с витамином С, который помогает цинку. Также лучше в этот период включить продукты, богатые витамином А!
Еще важно знать, кто помогает, а кто мешает его усваивать.
Формы добавок бывают разными: цитрат, оксид, пиколинат, аскорбат – одни формы улучшают работу печени, другие улучшают состояние кожи, третьи лучше для иммунной системы. Перед приемом проконсультируйтесь со своим врачом.
Но все же я остаюсь поклонницей натуральных источников минералов, тогда и "перебора" не будет и за рационом будете следить.
Раньше нутрицитриолог рассказала, какой бутерброд особенно полезен для женского здоровья.