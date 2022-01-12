Головний мінерал для імунітету: нутріціолог назвала продукти, багаті на цинк

Цинк:

підвищує імунітет,

є частиною травних ферментів, необхідний для виробництва інсуліну,

призначається при ревматоїдному артриті, застудах, нерегулярному циклі у жінок.

До речі! Білі плями на нігтях та їх ламкість – симптом нестачі цинку, а не кальцію (як зазвичай вважають).

Де взяти цинк

Особисто я рекомендую все отримувати із природних якісних продуктів.

Природні джерела цинку:

вівсяні пластівці (питання як), макрель, оселедець, грецькі горіхи, гарбузове насіння та масло гарбузового насіння, часник та інші продукти.

Часник (фото: pexels.com)

А ось у фруктах та овочах, його, на жаль, мало.

Але пам'ятайте: цинк сам один – у полі не воїн. Він працює у парі з вітаміном С, який допомагає цинку. Також краще в цей період включити продукти, багаті на вітамін А!

Ще важливо знати, хто допомагає, а хто заважає його засвоювати.

Залізо знижує абсорбцію цинку.

Цинк знижує засвоєння міді (тому комплексні добавки цинк та мідь є конкуруючими).

Біодоступність фолатів цинк підвищує, тобто якщо ви приймаєте продукти з цинком В9, засвоєння фолієвої кислоти буде краще

Надлишок цинку також непоганий: він знижує корисний холестерин.

Форми добавок бувають різними: цитрат, оксид, піколінат, аскорбат – одні форми покращують роботу печінки, інші покращують стан шкіри, треті краще для імунної системи. Перед прийомом проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Але все ж таки я залишаюся прихильницею натуральних джерел мінералів, тоді і "перебору" не буде і за раціоном стежитимете.