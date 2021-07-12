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Кроме молока: нутрициолог рассказала, на какие продукты налегать, чтобы восполнить кальций

Новина українською →
Понедельник 12 июля 2021 20:09
Кроме молока: нутрициолог рассказала, на какие продукты налегать, чтобы восполнить кальций Многие привыкли считать, что молочные продукты - единственный источник кальция (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кальций - микроэлемент, важный для сохранения здоровья костей и зубов, нервной системы, уровня артериального давления и предотвращения остеопороза. Он ответственен за красивую кожу, волосы, ногти и крепкую нервную систему.

Кальций содержится не только в молочных, но и в растительных продуктах. Кальций из растительных продуктов легко усваивается - многие растения содержат вещества, которые облегчают усвоение кальция и поддерживают костную и сердечную системы.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум. Она дала список продуктов - источников содержания кальция, налегая на которые можно воспонить суточную потребность этого микроэлемента в организме.

Список продуктов, богатых кальцием

  • Мак

Самый кальцийсодержащий продукт - в 100 гр около 1500 мг Ca.

  • Кунжут

В 100 гр (неочищенного) - до 1,4 грамма кальция, что в большинстве случаев покрывает суточную норму. Важно! Кальций в кунжуте органический, и усваивается на "ура".

  • Льняное семя

255 мг кальция - на 100 г семян. Размолотое или цельное семя льна содержит кальций, а вот рафинированное масло кальция не имеет совсем. Помните об этом, выбирая льняное масло!

  • Капуста

268 мг в одной чашке приготовленной капусты. В капусте низкое содержание оксалатов, которые связывают кальций и препятствуют его усвоению. Отличная альтернатива шпинату, в котором оксалатов в избытке.

  • Инжир

В 8-10 плодах инжира содержится кальция столько же, сколько в одном стакане молока. Инжир содержит много клетчатки, железа и калия.

Кроме молока: нутрициолог рассказала, на какие продукты налегать, чтобы восполнить кальцийКальций содержится не только в молоке (фото: pexels.com)

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  • Миндаль

Еще один рекордсмен по содержанию кальция. В нем много клетчатки и магния. Вы можете сделать миндальное молоко, миндальное масло или наслаждаться сырыми орехами.

  • Растительное молоко

Соевое, миндальное, кокосовое, конопляное, льняное, из кешью. Натуральный и непереработанный кальций, добытый из недр земли. Большинство видов растительного молока содержит больше 30 % суточной потребности кальция и почти на 50 % больше, чем молочные продукты.

  • Мускатная тыква

Это суперфуд. Она наполнена клетчаткой, витамином А и содержит целых 84 мг кальция, что составляет почти 10 % дневной нормы.

  • Брокколи - съедая чашку в день, можно пополнить запасы кальция.

В одной чашке приготовленной капусты - 180 мг кальция.

  • Семена чиа. Содержание кальция делает их суперфудом. В 2 ст. л. Чиа - 117 мг чиа, это 18 % от ежедневной потребности.

Раньше нутрициолог рассказала неизвестную правду о фруктозе, это опасно для здоровья.

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