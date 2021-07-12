Кроме молока: нутрициолог рассказала, на какие продукты налегать, чтобы восполнить кальций
Кальций - микроэлемент, важный для сохранения здоровья костей и зубов, нервной системы, уровня артериального давления и предотвращения остеопороза. Он ответственен за красивую кожу, волосы, ногти и крепкую нервную систему.
Кальций содержится не только в молочных, но и в растительных продуктах. Кальций из растительных продуктов легко усваивается - многие растения содержат вещества, которые облегчают усвоение кальция и поддерживают костную и сердечную системы.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум. Она дала список продуктов - источников содержания кальция, налегая на которые можно воспонить суточную потребность этого микроэлемента в организме.
Список продуктов, богатых кальцием
- Мак
Самый кальцийсодержащий продукт - в 100 гр около 1500 мг Ca.
- Кунжут
В 100 гр (неочищенного) - до 1,4 грамма кальция, что в большинстве случаев покрывает суточную норму. Важно! Кальций в кунжуте органический, и усваивается на "ура".
- Льняное семя
255 мг кальция - на 100 г семян. Размолотое или цельное семя льна содержит кальций, а вот рафинированное масло кальция не имеет совсем. Помните об этом, выбирая льняное масло!
- Капуста
268 мг в одной чашке приготовленной капусты. В капусте низкое содержание оксалатов, которые связывают кальций и препятствуют его усвоению. Отличная альтернатива шпинату, в котором оксалатов в избытке.
- Инжир
В 8-10 плодах инжира содержится кальция столько же, сколько в одном стакане молока. Инжир содержит много клетчатки, железа и калия.
Кальций содержится не только в молоке (фото: pexels.com)
Опасно для здоровья: врач рассказала неизвестную правду о фруктозе
-
Миндаль
Еще один рекордсмен по содержанию кальция. В нем много клетчатки и магния. Вы можете сделать миндальное молоко, миндальное масло или наслаждаться сырыми орехами.
- Растительное молоко
Соевое, миндальное, кокосовое, конопляное, льняное, из кешью. Натуральный и непереработанный кальций, добытый из недр земли. Большинство видов растительного молока содержит больше 30 % суточной потребности кальция и почти на 50 % больше, чем молочные продукты.
- Мускатная тыква
Это суперфуд. Она наполнена клетчаткой, витамином А и содержит целых 84 мг кальция, что составляет почти 10 % дневной нормы.
- Брокколи - съедая чашку в день, можно пополнить запасы кальция.
В одной чашке приготовленной капусты - 180 мг кальция.
- Семена чиа. Содержание кальция делает их суперфудом. В 2 ст. л. Чиа - 117 мг чиа, это 18 % от ежедневной потребности.
Раньше нутрициолог рассказала неизвестную правду о фруктозе, это опасно для здоровья.