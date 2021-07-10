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Даже от фруктов и овсянки: нутрициолог призналась, чем опасны скачки сахара в крови

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Суббота 10 июля 2021 18:09
Даже от фруктов и овсянки: нутрициолог призналась, чем опасны скачки сахара в крови Фрукты и овсянка тоже могут провоцировать скачки сахара в крови (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Правда ли, что, даже не употребляя сладкое, можно иметь высокий сахар в крови? Да. Парадокс? Вовсе нет!

Дело в том, что быстрые углеводы, к которым относятся изделия из крупы (каши), мучное (даже из цельнозерновой муки!), крахмалистые продукты (картофель и кукуруза) и многие фрукты, приводят к почти таким же скачкам сахара в крови, как если бы вы съели торт или выпили чая с сахаром.

Об этом рассказала в своем блоге специалист по питанию, нутрициолог Катерина Йенсен.

Чем опасны скачки сахара?

Они приводят к воспалению и даже к физиологическому стрессу. Именно высокое содержание глюкозы в крови образует эффект кристаллизации, который не только сбивает гормональный баланс, но и приводит к образованию холестериновых бляшек, головным болям и к повышенному артериальному давлению.

Так что, теперь совсем что ли не есть ни фрукты, ни овсянку?

Даже от фруктов и овсянки: нутрициолог призналась, чем опасны скачки сахара в кровиОтказываться от фруктов не стоит (фото: pexels.com)

К счастью, есть это все можно, но в сочетании с жирами. Зачем нужны жиры? Чтобы замедлить скорость усвоения простых углеводов из перечисленных выше продуктов. Жиры как бы запаковывают углеводы - и они становятся менее доступными.

Как конфета, завернутая в обертку, так и углеводы "заворачиваются" в жирную пленку, на расщепление которой организму потребуется и время, и ферменты. Поэтому процесс замедляется, а вы испытываете чувство сытости дольше.

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Что это означает на практике?

  • Ешьте фрукты только в сопровождении орешков и семечек или сразу же после другой еды.
  • Бутерброды щедро мажьте песто или домашним майонезом.
  • В кашу добавляйте побольше растительного или топленого масла, а также всевозможные семечки и орешки.

Конечно же, принципов питания для того, чтобы стабилизировать сахар в крови, очень много, но добавление жиров - это один из основных методов. Поэтому начните хотя бы с этого.

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