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Мощный афродизиак и гепатопротектор: диетолог назвала вкусный продукт для красоты и здоровья

Автор: Ольвия Агаркова

Это сладкое и вкусное растение родом из Средиземнморья давно завоевало популярность и в наших широтах и не только благодаря своим отменным вкусовым качествам, но и пользе. Речь идет об инжире.

Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сладкого продукта.

Вы знали, что в одной из испанских провинций уже много столетий из этого растения выпекается инжирный хлеб? А в Израиле делают инжирную водку!

Свою популярность инжир завоевал, прежде всего, благодаря питательности и содержанию большого количества кальция и клетчатки.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно употреблять как свежий, так и сушеный инжир, но следует помнить, что сушеный - содержит больше калорий и сахара!

Если рассматривать потенциальную пользу инжира, то можно выделить
следующие действия:

  • антиоксидантная активность;
  • противовоспалительное действие;
  • клеточно-защитный механизм.

Также на основе ряда исследований отметили, что инжир защищает печень и снижает уровень глюкозы.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Существуют также предположения, что из-за предполагаемых свойств, инжир используют как афродизиак.

Кроме этого, высокое содержание железа, которое является важным минералом, помогает поддерживать здоровье волос.

Однако у инжира есть и предостережения:

  • из за высокого содержания витамина К, людям, принимающим разжижающие кровь препараты, необходимо поддерживать постоянный уровень витамина К в своем рационе, поэтому им необходимо отказаться от инжира;
  • поскольку инжир содержит большое количество клетчатки, употребление слишком большого количества инжира, особенно сушеного, может вызвать диарею;
  • у некоторых людей может быть аллергия на инжир (исследователи обнаружили, что у большого процента людей с аллергией на пыльцу березы были положительные кожные пробы на свежий инжир).

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала овощи на любой кошелек, которые стоит включить в полноценное осеннее меню.

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