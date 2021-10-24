Мощный афродизиак и гепатопротектор: диетолог назвала вкусный продукт для красоты и здоровья

Вы знали, что в одной из испанских провинций уже много столетий из этого растения выпекается инжирный хлеб? А в Израиле делают инжирную водку!



Свою популярность инжир завоевал, прежде всего, благодаря питательности и содержанию большого количества кальция и клетчатки.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно употреблять как свежий, так и сушеный инжир, но следует помнить, что сушеный - содержит больше калорий и сахара!



Если рассматривать потенциальную пользу инжира, то можно выделить

следующие действия:

антиоксидантная активность;

противовоспалительное действие;

клеточно-защитный механизм.

Также на основе ряда исследований отметили, что инжир защищает печень и снижает уровень глюкозы.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Существуют также предположения, что из-за предполагаемых свойств, инжир используют как афродизиак.



Кроме этого, высокое содержание железа, которое является важным минералом, помогает поддерживать здоровье волос.



Однако у инжира есть и предостережения: