Потужний афродизіак і гепатопротектор: дієтолог назвала смачний продукт для краси і здоров'я

Ця солодка і смачна рослина родом з Середземнморья давно завоювало популярність і в наших широтах і не тільки завдяки своїм відмінним смаковим якостям, але і користі. Йдеться про інжир.
Дієтолог Ольга Безугла на сторінці в Instagram розповіла про корисні властивості цього солодкого продукту.
Ви знали, що в одній з іспанських провінцій вже багато століть з цієї рослини випікається інжирний хліб? А в Ізраїлі роблять інжирну горілку!
Свою популярність інжир завоював, перш за все, завдяки поживності і вмісту великої кількості кальцію і клітковини.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Можна вживати як свіжий, так і сушений інжир, але слід пам'ятати, що сушений - містить більше калорій і цукру!
Якщо розглядати потенційну користь інжиру, то можна виділити
наступні дії:
Також на основі ряду досліджень відзначили, що інжир захищає печінку і знижує рівень глюкози.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Існують також припущення, що через передбачувані властивості, інжир використовують як афродизіак.
Крім цього, високий вміст заліза, яке є важливим мінералом, допомагає підтримувати здоров'я волосся.
Однак у інжиру є і застереження:
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко назвала овочі на будь-який гаманець, які варто включити в повноцінне осіннє меню.