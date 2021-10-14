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Мощный природный антибиотик: диетолог назвала простое средство от осенних простуд

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Четверг 14 октября 2021 20:03
Мощный природный антибиотик: диетолог назвала простое средство от осенних простуд Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Целебные свойства чеснока были известны людям издавна. Его нашли еще в гробнице Тутанхамона. Для чего использовали чеснок в Древнем Египте? Просто ели?

В составе чеснока находится эфирное масло - аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.

Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она добавила, что чеснок придется на кухне очень кстати особенно осенью - в период простуд.

Мощный природный антибиотик: диетолог назвала простое средство от осенних простудМощный природный антибиотик (фото: pexels.com)

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Для чего я включаю чеснок в свои оздоровительные программы:

  • снижает уровень холестерина в крови,
  • нормализует артериальное давление,
  • улучшает работу сердца,
  • снижает риск инфарктов и инсультов,
  • проявляет антибактериальную активность даже в отношении бактерий, устойчивых к антибиотикам,

Мощный природный антибиотик: диетолог назвала простое средство от осенних простудЧеснок повышает потенцию у мужчин (фото: pexels.com)

  • обладает антивирусным и противогрибковым действием и является природным "антибиотиком",
  • в больших дозах оказывает глистогонный эффект,
  • улучшает секреторную и моторную функцию ЖКТ,
  • повышает потенцию у мужчин, улучшая кровообращение и усиливая приток крови к органам малого таза.

Раньше нутрициолог назвала лучший энергетик в борьбе с осенней апатией.

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