Наедаться и не поправляться: диетолог указала на важную деталь для худеющих

Ешь до состояния легкого голода. Более пагубой рекомендации для стимулирования переедания не найдешь, считает диетолог Татьяна Лакуста.
На странице в Instagram врач написала, почему не стоит вставать из-за стола с чувством голода и как избежать постоянного переедания.
Человек со склонностью перееданию, которым страдают большая часть людей с ожирением, после соблюдения таких рекомендаций точно переест.
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Заканчивать прием пищи надо в состоянии сытости: остаточного чувства комфорта в желудке и удовольствия от еды.
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При этом возможность чувствовать сытость и голод во взрослом возрасте дана не всем. И бывает, что человек не понимает, как это ощущать, что он наелся и ест, пока не почувствует тяжесть от еды.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Или же, наоборот, ощущение голода может приходить очень редко и человек может длительное время не вспоминать о еде. Такое чаще встречается у людей со склонностью к сниженной массе тела, или с ограничительным пищевым поведением в анамнезе.
Опыт гиперконтроля в детстве, связанного с едой, закармливание, шантаж ребенка во время еды могут быть одной из причин отсутствия чувства голода/сытости во взрослом возрасте.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если вы взрослый, который хронически переедает, то:
И откажитесь от советов, которые побуждают ходить в полу голоде, есть маленькими порциями, обещая мифическое "ускорение метаболизма" - на этом можно только ускорить появление хронического голода и раздражения.
Напомним, что ранее диетолог Наталия Самойленко рассказала о плюсах употребления клетчатки в пищу.