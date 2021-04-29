Наїдатися і не поправлятися: дієтолог вказала на важливу деталь для тих, хто худне

Людина зі схильністю переїдання, яким страждають велика частина людей з ожирінням, після дотримання таких рекомендацій точно переїсть.

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Закінчувати прийом їжі треба в стані ситості: залишкового почуття комфорту в шлунку і задоволення від їжі.

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При цьому можливість відчувати ситість і голод у дорослому віці дана не всім. І буває, що людина не розуміє, як це відчувати, що вона наїлася і їсть, поки не відчує тяжкість від їжі.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Або ж, навпаки, відчуття голоду може приходити дуже рідко і людина може тривалий час не згадувати про їжу. Таке частіше зустрічається у людей зі схильністю до зниженої маси тіла, або з обмежувальною харчовою поведінкою в анамнезі.

Досвід гіперконтролю в дитинстві, пов'язаного з їжею, загодовування, шантаж дитини під час їжі можуть бути однією з причин відсутності почуття голоду/ситості в дорослому віці.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви дорослий, який хронічно переїдає, то:

почніть їсти до ситості

спробуйте їсти повільно - це не дасть з'їсти багато їжі в поспіху і виявити в кінці рийому їжі, що переїв

наповнюйте тарілку комплексно, за методом збалансованої тарілки -це не дасть вам переїсти за рахунок надлишку калорійності

включіть овочі - клітковина перекриє формування механізму ситості через заповнення стінок шлунка

відмовтеся від рідкої їжі - вона погано задовольняє ситість і дає коротке насичення.

І відмовтеся від порад, які спонукають ходити в напів голоді, їсти маленькими порціями, обіцяючи міфічне "прискорення метаболізму" - це може тільки прискорити появу хронічного голоду і роздратування.