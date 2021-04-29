RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Наїдатися і не поправлятися: дієтолог вказала на важливу деталь для тих, хто худне

Автор: Lite

Їж до стану легкого голоду. Більш згубної рекомендації для стимулювання переїдання не знайдеш, вважає дієтолог Тетяна Лакуста.

На сторінці в Instagram лікар написала, чому не варто вставати з-за столу з почуттям голоду і як уникнути постійного переїдання.

Людина зі схильністю переїдання, яким страждають велика частина людей з ожирінням, після дотримання таких рекомендацій точно переїсть.

Закінчувати прийом їжі треба в стані ситості: залишкового почуття комфорту в шлунку і задоволення від їжі.

При цьому можливість відчувати ситість і голод у дорослому віці дана не всім. І буває, що людина не розуміє, як це відчувати, що вона наїлася і їсть, поки не відчує тяжкість від їжі.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Або ж, навпаки, відчуття голоду може приходити дуже рідко і людина може тривалий час не згадувати про їжу. Таке частіше зустрічається у людей зі схильністю до зниженої маси тіла, або з обмежувальною харчовою поведінкою в анамнезі.

Досвід гіперконтролю в дитинстві, пов'язаного з їжею, загодовування, шантаж дитини під час їжі можуть бути однією з причин відсутності почуття голоду/ситості в дорослому віці.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви дорослий, який хронічно переїдає, то:

  • почніть їсти до ситості
  • спробуйте їсти повільно - це не дасть з'їсти багато їжі в поспіху і виявити в кінці рийому їжі, що переїв
  • наповнюйте тарілку комплексно, за методом збалансованої тарілки -це не дасть вам переїсти за рахунок надлишку калорійності
  • включіть овочі - клітковина перекриє формування механізму ситості через заповнення стінок шлунка
  • відмовтеся від рідкої їжі - вона погано задовольняє ситість і дає коротке насичення.

І відмовтеся від порад, які спонукають ходити в напів голоді, їсти маленькими порціями, обіцяючи міфічне "прискорення метаболізму" - це може тільки прискорити появу хронічного голоду і роздратування.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про плюси вживання клітковини в їжу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог