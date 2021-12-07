Наладить сон и снизить утомляемость: нутрициолог дала список продуктов-адаптогенов на зиму

Накатывает зимняя усталость и хочется "впасть в спячку", знакомо? Возможно, организму стоит помочь при помощи адаптогенов.

Общее определение адаптогенов - это лекарственные средства, которые повышают неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, от слова "адаптация".

Когда пишут об адаптогенах, чаще всего приводят в пример препараты женьшеня, элеутерококка, лимонника, левзеи, вытяжки из пантов марала, пчелиное маточное молочко, мумие, бимассу грибов и т. п., но есть также продукты, которые улучшают обменные процессы, повышают адаптивные способности организма.