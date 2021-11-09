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Недостаточно желчи: нутрициолог рассказала, что делать с сухой кожей лица осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Кожа - самый большой орган нашего тела. Она весит от 3 до 4 кг и занимает примерно 2 м.

Самая главная функция кожи - защитная. Она:

- отделяет внутреннюю часть нашего организма от внешнего мира,

- бережет от вирусов и бактерий,

- защищает от переохлаждения и перегревания.

В то же время кожа - очень нежный орган, ведь на нее обрушивается весь спектр воздействий, начиная от окружающей природы, токсинов, патогенов, аллергенов, УФ-излучения, заканчивая нашим стрессом, гормонами, дисбалансом микроэлементов и качеством питания, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.⠀

Она уверена: с проблемами кожи в разное время сталкивается почти каждая женщина.

Чтобы помочь сухой коже, стоит обратить внимание на состояние желчи (фото: pexels.com)

Сухая кожа - очень часто встречающийся симптом, который может быть следствием многих дисбалансов в теле.

Сухая кожа: главные причины

  • Мы знаем, что дефицит жирорастворимых витаминов, таким как А, Е, D и К часто являются причиной сухости кожи.

Однако не достаточно принимать эти витамины в добавках и даже не достаточно есть жирные продукты, которые содержат эти витамины! Очень важно, чтобы они усваивались.

  • Для того, чтобы усваивались жирорастворимые витамины, выводились токсины и стул был регулярным, необходимо, чтобы вырабатывалось достаточное количество качественной желчи.⠀
  • Жиры перевариваются по-другому, нежели углеводы и белки. Для того, чтобы организм их переварил, нам и нужна желчь, которая помогает расщеплять жиры.
  • Если желчи недостаточно, если она некачественная или неполноценно выделяется, то это может привести к запорам.
  • Как следствие, это может привести к тому, что организм плохо усваивает жиры и жирорастворимые витамины, что приводит к сухости кожи на разных участках тела…

Сухая кожа: стоит обратиться к специалисту, если просто кремы не спасают (фото: pexels.com)

Здоровье кишечника - равно здоровье кожи.⠀

Причины дисбаланса:

  1. некоторые инфекции,
  2. воспалительные процессы в печени,
  3. недостаток витамина D,
  4. недостаток базовых веществ, которое требуется для того, чтобы производить желчь, в том числе, бетаин, холин, некоторые витамины группы B,
  5. повышенный уровень сахара в крови,
  6. в некоторых случаях, пожилой возраст.

Раньше нутрициолог назвала главные ошибки на пути к крепкому иммунитету.

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