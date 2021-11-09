Недостаточно желчи: нутрициолог рассказала, что делать с сухой кожей лица осенью

Кожа - самый большой орган нашего тела. Она весит от 3 до 4 кг и занимает примерно 2 м.

В то же время кожа - очень нежный орган, ведь на нее обрушивается весь спектр воздействий, начиная от окружающей природы, токсинов, патогенов, аллергенов, УФ-излучения, заканчивая нашим стрессом, гормонами, дисбалансом микроэлементов и качеством питания, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.⠀

Она уверена: с проблемами кожи в разное время сталкивается почти каждая женщина.