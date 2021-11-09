Недостатньо жовчі: нутриціолог розповіла, що робити з сухою шкірою обличчя восени

Шкіра - найбільший орган нашого тіла. Вона важить від 3 до 4 кг і займає приблизно 2 м.

У той же час шкіра - дуже ніжний орган, адже на неї обрушується весь спектр впливів, починаючи від навколишньої природи, токсинів, патогенів, алергенів, УФ-випромінювання, закінчуючи нашим стресом, гормонами, дисбалансом мікроелементів і якістю харчування, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.⠀

Вона впевнена: з проблемами шкіри в різний час стикається майже кожна жінка.