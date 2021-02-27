От недосыпаний до бессонницы: нутрициолог рассказала, как менструальный цикл влияет на сон

Многие женщины во время менструации испытывают проблемы с засыпанием, иногда ситуация и вовсе выходит из-под контроля: привет, бессоница. Но есть способ наладить баланс между сном и месячными, уверена нутрициолог Надя Андреева.
Она поделилась в своем Instagram простыми, но действенными советами для женщин.
"Менструальный цикл вызывает колебания гормонального фона и температуры тела - и у некоторых женщин изменения уровня стресса и настроения. Несколько дней перед менструаций и иногда во время овуляции женщины чаще страдают недосыпанием и бессонницей", - рассказала Надя.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Основными женскими гормонами, влияющими на менструальный цикл, являются эстроген и прогестерон, рассказала специалистка. В мозге те же области, которые регулируют эти гормоны (например, гипоталамус), также участвуют в регуляции сна.
"Эти гормоны влияют на циркадный ритм, воздействуя на супрахиазматическое ядро (ядро передней области гипоталамуса), которое контролирует циркадные ритмы. Женщины с нерегулярным менструальным циклом чаще жалуются на проблемы со сном, чем женщины с регулярными менструациями", - рассказала Андреева.
Проблемы со сном, связанные с ПМС
Проблемы со сном, связанные с овуляцией
Как помочь организму
Напомним, нутрициолог дала список полезных перекусов: легко приготовить, приносят пользу всему организму. Можно выбросить печеньки!