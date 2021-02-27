Від недосипання до безсоння: нутриціолог розповіла, як менструальний цикл впливає на сон

Багато жінок під час менструації відчувають проблеми з засипанням, іноді ситуація і зовсім виходить з-під контролю: привіт, безсоння. Але є спосіб налагодити баланс між сном і місячними, впевнена нутриціолог Надя Андрєєва.
Вона поділилася в своєму Instagram простими, але дієвими порадами для жінок.
"Менструальний цикл викликає коливання гормонального фону і температури тіла - і у деяких жінок зміни рівня стресу і настрою. Кілька днів перед менструацій і іноді під час овуляції жінки частіше страждають недосипанням і безсонням", - розповіла Надя.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Основними жіночими гормонами, що впливають на менструальний цикл, є естроген і прогестерон, розповіла спеціалістка. В мозку ті ж області, які регулюють ці гормони (наприклад, гіпоталамус), також беруть участь у регуляції сну.
"Ці гормони впливають на циркадний ритм, впливаючи на супрахіазматичне ядро (ядро передній області гіпоталамуса), яке контролює циркадні ритми. Жінки з нерегулярним менструальним циклом частіше скаржаться на проблеми зі сном, ніж жінки з регулярними менструаціями", - розповіла Андрєєва.
Проблеми зі сном, пов'язані з ПМС
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