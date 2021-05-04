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Как никогда не переедать? Топ-7 действенных секретов от диетолога

Автор: Lite

Как не переедать? Этот вопрос особенно актуален в праздники, в дачный сезон и в период отпусков. Существуют маленькие хитрости, которые помогут обуздать аппетит.

Диетолог Ольга Безуглая в Instagram озвучила топ-7 секретов, как не переедать за столом.

На отдыхе мы расслабляемся и иногда позволяем себе немного больше, а потом переживаем из-за количества съеденного, дискомфорта в желудке и испорченного настроения. Так как же контролировать количество потребляемой пищи и не переедать?

1. Самое первое и важное правило - это регулярное питание и правильная композиция тарелки. Баланс питательных веществ позволит правильно и надолго насытить организм.

2. Не садитесь за стол голодными. Помните, что в любом случае у Вас есть Ваш график с базовыми приемами пищи.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Медленно и тщательно пережевывайте пищу. Запомните, "медленные едоки" съедают меньше и быстрее насыщаются.

4. Соблюдайте паузы между едой. Это важно для формирования сытости, для пищеварения и для баланса показателей углеводного обмена.

5. Учитывайте не только то, что съедаете, но и то, что пьете. Напитки - это тоже еда! Особенно, это касается соков, компотов, какао и алкоголя!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6. Если вы не можете обойтись без сладкого (да еще и в Пасху вокруг столько аппетитных куличей), то идеально будет если Вы позаботились о том, что ваши лакомства из серии "полезных" (с хорошим составом). Если все же у Вас мамины «вкусные» булочки и сахарные куличи, то нужно понимать, что это блюда с высоким гликемическим индексом. Поэтому, снижаем гликемическую нагрузку за счет привязки в порции белка и клетчатки! Но не в перекус с чаем.

7. И, наконец, самое важное - постарайтесь праздничные дни провести в максимальной физической активности. Не лежите дома, отдайте предпочтение активному времяпрепроовождению на воздухе. Физиологию энергопотерь никто не отменял.

Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова написала, как состояние кожи может рассказать о нехватке того или иногда витамина.

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