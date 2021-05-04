Як ніколи не переїдати? Топ-7 дієвих секретів від дієтолога

На відпочинку ми розслабляємося і іноді дозволяємо собі трохи більше, а потім переживаємо через кількість з'їденого, дискомфорту в шлунку і зіпсованого настрою. Так як же контролювати кількість споживаної їжі і не переїдати?



1. Найперше і важливе правило - це регулярне харчування і правильна композиція тарілки. Баланс поживних речовин дозволить правильно і надовго наситити організм.



2. Не сідайте за стіл голодними. Пам'ятайте, що в будь-якому випадку у Вас є ваш графік з базовими прийомами їжі.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Повільно і ретельно пережовуйте їжу. Запам'ятайте "повільні їдці" з'їдають менше і швидше насичуються.



4. Дотримуйтесь паузи між їжею. Це важливо для формування ситості, для травлення і для балансу показників вуглеводного обміну.



5. Враховуйте не тільки те, що з'їдаєте, але і те, що п'єте. Напої - це теж їжа! Особливо, це стосується соків, компотів, какао і алкоголю!





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Якщо ви не можете обійтися без солодкого (та ще й в Великдень навколо стільки апетитних пасок), то ідеально буде якщо ви подбали про те, що ваші ласощі з серії "корисних" (з хорошим складом). Якщо все ж у Вас мамині "смачні" булочки і цукрові паски, то потрібно розуміти, що це страви з високим глікемічним індексом. Тому, знижуємо глікемічне навантаження за рахунок прив'язки в порції білка і клітковини! Але не в перекус з чаєм.



7. І, нарешті, найважливіше - постарайтеся святкові дні провести в максимальній фізичній активності. Не лежіть вдома, віддайте перевагу активному проведенню асу на повітрі. Фізіологію енерговитрат ніхто не відміняв.