Нивелирует потенциальный вред: нутрициолог рассказала, кому можно смело есть на ночь

Поздний ужин: кому можно, кому лучше не нажо (фото: pexels.com)

Я считаю, что поздний ужин может усугублять ситуацию на фоне:

несбалансированной модели питания и недостатка питательных веществ,

общего переедания и лишнего веса,

поздний ужин может быть тем приемом пищи, который создает избыток калорий либо добавляет к уже существующему избытку еще пару сотен ккал,

низкой двигательной активности,

отдельно - плохой сон из-за позднего приема пищи - как по качеству, так и продолжительности.

Все зависит от образа жизни (фото: pexels.com)

А вот факторы, которые могут нивелировать потенциальный вред от позднего приема пищи:

сбалансированное питание, энергетический баланс или гипокалорийный рацион (потребление калорий равняется расходу, либо потребление ккал - меньше расхода), при котором вес удерживается либо снижается, высокий уровень двигательной активности, регулярные формальные тренировки, особенно вечерние - перед поздним приемом пищи.

Если поздний прием пищи не сказывается на качестве сна - вы засыпаете без проблем и на утро чувствуете себя бодро и здОрово, скорее всего, проблем нет.

Есть данные, что поздние приемы пищи плохо влияют на циркадные ритмы (биологические часы) и могут увеличивать риски для здоровья.

Однако эти данные были получены на людях, которые работают и едят ночью. Есть такое явление, как Night Eating Syndrome, которое включает комплекс из нескольких факторов: еду по ночам, недостаток или плохое качество сна, общее переедание и тягу к высококалорийной пище, которая наблюдается при недосыпании. Но эти данные, скорее всего, не применимы к людям, которые регулярно тренируются по вечерам.

Нельзя сравнивать среднестатистического человека, который работает в ночные смены и ест по ночам, и людьми, которые регулярно тренируются и едят на несколько часов позже, чем обычно.

Сами по себе тренировки могут сглаживать отрицательные эффекты поздник приемов пищи.

Помните, что еда перед сном - это всего лишь один прием пищи, хоть и важный. Но на здоровье влияет целая группа факторов.