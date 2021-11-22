Нивелирует потенциальный вред: нутрициолог рассказала, кому можно смело есть на ночь

Есть на ночь - вредно? Вопрос, безусловно, важный, но необходимо ответить на дополнительные вопросы.
- Вредно в контексте общей здоровой модели питания или на фоне полного хаоса в питании?
- Вредно для людей со здоровым весом или для человека с ожирением?
- Это стакан кефира или огромный бургер с большим количеством насыщенных жиров и соли?
- Активен ли человек физически, тренируется ли он, и в какое время дня?
- Влияет ли поздний прием пищи на сон и самочувствие на следующий день?
Список уточняющих вопросов может продолжаться - и ответ будет зависеть от контекста, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
Я считаю, что поздний ужин может усугублять ситуацию на фоне:
Все зависит от образа жизни (фото: pexels.com)
А вот факторы, которые могут нивелировать потенциальный вред от позднего приема пищи:
Если поздний прием пищи не сказывается на качестве сна - вы засыпаете без проблем и на утро чувствуете себя бодро и здОрово, скорее всего, проблем нет.
Есть данные, что поздние приемы пищи плохо влияют на циркадные ритмы (биологические часы) и могут увеличивать риски для здоровья.
Однако эти данные были получены на людях, которые работают и едят ночью. Есть такое явление, как Night Eating Syndrome, которое включает комплекс из нескольких факторов: еду по ночам, недостаток или плохое качество сна, общее переедание и тягу к высококалорийной пище, которая наблюдается при недосыпании. Но эти данные, скорее всего, не применимы к людям, которые регулярно тренируются по вечерам.
Нельзя сравнивать среднестатистического человека, который работает в ночные смены и ест по ночам, и людьми, которые регулярно тренируются и едят на несколько часов позже, чем обычно.
Сами по себе тренировки могут сглаживать отрицательные эффекты поздник приемов пищи.
Помните, что еда перед сном - это всего лишь один прием пищи, хоть и важный. Но на здоровье влияет целая группа факторов.
Раньше нутрициолог рассказала, как сочетать продукты, чтобы получать от еды максимум пользы.