Нівелює потенційну шкоду: нутриціолог розповіла, кому можна сміливо їсти на ніч

Пізня вечеря: кому можна, кому краще не нажо (фото: pexels.com)

Я вважаю, що пізня вечеря може посилювати ситуацію на тлі:

незбалансованої моделі харчування і нестачі поживних речовин,

загального переїдання і зайвої ваги,

пізня вечеря може бути тим прийомом їжі, який створює надлишок калорій або додає до вже існуючого надлишку ще пару сотень ккал,

низької рухової активності,

окремо - поганий сон через пізнього прийому їжі - як за якістю, так і по тривалості.

Все залежить від способу життя (фото: pexels.com)

А ось фактори, які можуть нівелювати потенційну шкоду від пізнього прийому їжі:

збалансоване харчування, енергетичний баланс або гіпокалорійний раціон (споживання калорій дорівнює витраті, або споживання ккал - менше витрати), при якому вага утримується або знижується, високий рівень рухової активності, регулярні формальні тренування, особливо вечірні - перед пізнім прийомом їжі.

Якщо пізній прийом їжі не позначається на якості сну - ви засинаєте без проблем і на ранок відчуваєте себе бадьоро і здОрово, швидше за все, проблем немає.

Є дані, що пізні прийоми їжі погано впливають на циркадні ритми (біологічний годинник) і можуть збільшувати ризики для здоров'я.

Однак ці дані були отримані на людях, які працюють і їдять вночі. Є таке явище, як Night Eating Syndrome, що включає комплекс з декількох факторів: їжу ночами, недолік або погана якість сну, загальне переїдання і тягу до висококалорійної їжі, яка спостерігається при недосипанні. Але ці дані, швидше за все, не застосовні до людей, які регулярно тренуються вечорами.

Не можна порівнювати середньостатистичну людину, яка працює в нічні зміни і їсть ночами, з людьми, які регулярно тренуються і їдять на кілька годин пізніше, ніж зазвичай.

Самі по собі тренування можуть згладжувати негативні ефекти пізніх прийомів їжі.

Пам'ятайте, що їжа перед сном - це всього лише один прийом їжі, хоч і важливий. Але на здоров'я впливає ціла група факторів.