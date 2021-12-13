Нормализует давление и помогает при укачивании: диетолог рассказала о чудесных свойствах популярного овоща

Сок из сельдерея уже стал главным ЗОЖ-напитком, о пользе которого уже ходят легенды. Фреш из этого популярного, особенно в холодный сезон, растения семейства зонтичных, входящего в овощную группу, помогает улучшить пищеварение и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
Диетолог Тиана Филкова рассказала в Instagram о пользе сельдереевого напитка для организма.
Полезные свойства сельдереевого фреша :
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Можно ли пить натощак сельдереевый фреш?
Да, если у вас нет аллергии на сельдерей, нет острых воспалительных заболеваний ЖКТ или обострения хронических.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
И необязательно пить сок сельдерея исключительно натощак, можно принимать его перед любым приемом пищи. А можно его вообще не пить, мы же не про фанатизм.
Беременным можно!
Если не пить сок литрами, конечно. Кстати, вы знали, что от ромашкового чая тоже может нарушаться тонус матки? Если пить крепкий настой ромашки литрами.
Стакан сока между едой на тонус матки ощутимого влияния, естественно, что не окажет. Более того, сельдереевый фреш помогает справиться с симптомами токсикоза.
Из минусов: сельдерей из года в год оказывается в "грязной десятке", как один из самых загрязненных пестицидами свежих продуктов.
Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала простые шаги для перехода на правильное питание.