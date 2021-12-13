Нормалізує тиск і допомагає при закачуванні: дієтолог розповіла про чудові властивості популярного овоча

Сік з селери вже став головним ЗСЖ-напоєм, про ккористь якого вже ходять легенди. Фреш з цього популярної, особливо в холодний сезон, рослини сімейства зонтичних, що входить в овочеву групу, допомагає поліпшити травлення і стане відмінною профілактикою серцево-судинних захворювань.
Дієтолог Тіана Філкова розповіла в Instagram про користь селерового напою для організму.
Корисні властивості селерового фрешу :
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чи можна пити натщесерце селеровий фреш?
Так, якщо у вас немає алергії на селеру, немає гострих запальних захворювань шлунково-кишкового тракту або загострення хронічних.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
І необов'язково пити сік селери виключно натщесерце, можна приймати його перед будь-яким прийомом їжі. А можна його взагалі не пити, ми ж не про фанатизм.
Вагітним можна!
Якщо не пити сік літрами, звичайно. До речі, ви знали, що від ромашкового чаю теж може порушуватися тонус матки? Якщо пити міцний настій ромашки літрами.
Стакан соку між їжею на тонус матки відчутного впливу, природно, що не зробить. Більш того, селеровий фреш допомагає впоратися з симптомами токсикозу.
З мінусів: селера з року в рік виявляється в "брудній десятці", як один з найбільш забруднених пестицидами свіжих продуктів.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко назвала прості кроки для переходу на правильне харчування.