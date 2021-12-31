Новогодний стол без вреда для здоровья и фигуры: рабочие советы от диетолога

Новогодний стол без вреда для здоровья и фигуры:

Всеми любимое мясо по-французски, для которого используют свиное мясо, лучше заменить запеченной курицей, мясом кролика или рыбой. Блюда, приготовленные в духовке, готовятся без масла и не вредят нашей фигуре. (Попробуйте запечь курицу с яблоками и апельсинами. Ваши гости будут долго вспоминать это угощение).



Для гарнира лучше всего подойдут запеченные овощи. Они сохраняют в себе все витамины. А если добавить в них различные специи, зелень и чеснок, то получится очень вкусный и полезный гарнир. (Жареный картофель следует заменить отварным или приготовленным в мундире).



Иллюстративное фото (pexels.com)

Традиционные новогодние салаты (Оливье и селедку под шубой) следует заменить салатами без майонезной заправки с большим количеством зелени и свежих овощей. Для заправки салатов подойдёт оливковое масло, лимонный сок или греческий йогурт. Мой фаворит среди салатов - салат с рукколой, помидорами и креветками.



Конечно, какой праздничный стол без алкоголя. Но если вы планируете сохранить стройность после праздников, сделайте выбор в пользу сухого вина (оно обладает невысокой калорийностью - около 64 ккал/100 грамм.) Шампанское лучше выбирать брют, оно менее калорийное из всех остальных видов (около 55 ккал/100 грамм.)

Иллюстративное фото (pexels.com)