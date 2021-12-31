RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Новорічний стіл без шкоди для здоров'я і фігури: робочі поради від дієтолога

Автор: Марина Настевич

Чи варті свята зайвих кілограмів, якщо можна замінити звичні нам страви на корисну і смачну їжу?

Дієтолог Людмила Микитюк підготувала в Instagram кілька рекомендацій, за допомогою яких ви зберете смачний і корисний новорічний стіл.

Новорічний стіл без шкоди для здоров'я і фігури:

Всіма улюблене м'ясо по-французьки, для якого використовують свиняче м'ясо, краще замінити запеченою куркою, м'ясом кролика або рибою. Страви, приготовані в духовці, готуються без масла і не шкодять нашій фігурі. (Спробуйте запекти курку з яблуками і апельсинами. Ваші гості будуть довго згадувати це частування).

Для гарніру найкраще підійдуть запечені овочі. Вони зберігають в собі всі вітаміни. А якщо додати в них різні спеції, зелень і часник, то вийде дуже смачний і корисний гарнір. (Смажену картоплю слід замінити відвареною або приготованою в мундирі).


Ілюстративне фото (pexels.com)

Традиційні новорічні салати (Олів'є і оселедець під шубою) слід замінити салатами без майонезної заправки з великою кількістю зелені і свіжих овочів. Для заправки салатів підійде оливкова олія, лимонний сік або грецький йогурт. Мій фаворит серед салатів - салат з руколою, помідорами і креветками.

Звичайно, який святковий стіл без алкоголю. Але якщо ви плануєте зберегти стрункість після свят, зробіть вибір на користь сухого вина (воно володіє невисокою калорійністю - близько 64 ккал/100 грам.) Шампанське краще вибирати брют, воно менш калорійне з усіх інших видів (близько 55 ккал/100 грам.)

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Ольга Безугла запропонувала чек-лист продуктів і страв для новорічного столу, які не зашкодять фігурі.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняПоради дієтолога