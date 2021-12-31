Новорічний стіл без шкоди для здоров'я і фігури: робочі поради від дієтолога

Новорічний стіл без шкоди для здоров'я і фігури:

Всіма улюблене м'ясо по-французьки, для якого використовують свиняче м'ясо, краще замінити запеченою куркою, м'ясом кролика або рибою. Страви, приготовані в духовці, готуються без масла і не шкодять нашій фігурі. (Спробуйте запекти курку з яблуками і апельсинами. Ваші гості будуть довго згадувати це частування).



Для гарніру найкраще підійдуть запечені овочі. Вони зберігають в собі всі вітаміни. А якщо додати в них різні спеції, зелень і часник, то вийде дуже смачний і корисний гарнір. (Смажену картоплю слід замінити відвареною або приготованою в мундирі).



Ілюстративне фото (pexels.com)

Традиційні новорічні салати (Олів'є і оселедець під шубою) слід замінити салатами без майонезної заправки з великою кількістю зелені і свіжих овочів. Для заправки салатів підійде оливкова олія, лимонний сік або грецький йогурт. Мій фаворит серед салатів - салат з руколою, помідорами і креветками.



Звичайно, який святковий стіл без алкоголю. Але якщо ви плануєте зберегти стрункість після свят, зробіть вибір на користь сухого вина (воно володіє невисокою калорійністю - близько 64 ккал/100 грам.) Шампанське краще вибирати брют, воно менш калорійне з усіх інших видів (близько 55 ккал/100 грам.)

Ілюстративне фото (pexels.com)