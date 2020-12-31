Новый год не обходится без этого салата: невероятный рецепт Оливье от Клопотенко
Салат Оливье является традиционным новогодним блюдом уже у многих поколений украинцев. Рецепт этого салата отличается как в разных регионах, так и в каждой отдельной семье. Часть ингредиентов можно заменить на более экзотические, а многие любят исключать из него часть продуктов.
Свой оригинальный рецепт салата Оливье рассказал и победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко. Он предложил на своем сайте сделать этот салат с грибами и курицей.
"Было бы интересно провести исследования и узнать, с чем люди ассоциируют Новый год больше: с дедом Морозом или с Оливье. Думаю, что дед с подарками проигрывает своему противнику в сухую. Ни один Новый год не обходится без этого салата. Если вы думали, что я его проигнорирую, то вот, держите – Оливье с запеченными грибами", - написал кулинар.
Ингредиенты:
- 250 г шампиньонов
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 лавровый лист
- 3 горошины душистого перца
- 400-500 г куриного филе
- 4 яйца
- 1 банка зеленого горошка
- 4 соленых огурца
- 3 картофеля отваренных в мундире
- 2 отварной моркови
- 3 ст. л. домашнего майонеза
- по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
1. Вымытые и сухие грибы положите в форму для запекания и полейте 1 ст. л. растительного масла. Соль добавьте по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте грибы запекаться в течение 20 минут.
2. Картошку нужно сварить в "мундире", очистить и нарезать средними кубиками.
3. Морковь также отварите, очистите от кожуры и нарежьте кубиками как картофель.
4. Куриное филе положите в сотейник с подсоленной водой, лавровым листом и душистым перцем. Необходимо варить его 25 минут после кипения.
5. Почистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте кубиками.
6. По готовности куриное филе нужно охладить и нарезать небольшим кубиком.
7. Готовые грибы также нарежьте кубиком.
8. То же самое сделайте с солеными огурцами.
Все ингредиенты перемешайте в емкости вместе с консервированным горошком. Заправьте салат домашним майонезом и снова перемешайте. Соль и перец по вкусу.
Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко предложил рецепт оригинальной закуски, от которой жизнь становится лучше.
А также рассказывали о том, что Клопотенко дал рецепт салата "Мимоза", который возьмет в плен вашу душу.