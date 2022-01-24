Новый штамм вируса: нутрициолог рассказала, как не заболеть этой зимой

Зима для многих – время простуд, а тут еще новая волна вируса, новый штамм и новые случаи заражения…
Чтобы уберечь себя и своих родных, нутрициолог Марина Сергеева в своем блоге о здоровом питании в Instagram посоветовала следовать ее простым правилам профилактики и укрепления иммунитета.
"Я каждый день слышу одно и тоже: "Болею уже третий раз", "Болеем всей семьей", "Делал прививку – и все равно болею, с ребенком постоянно на больничном", – призналась нутрициолог.
А вот когда спрашивают, болела ли сама нутрициолог, она удивляет всех своим ответом: нет, не болела.
"С тех пор, как я стала заниматься нутрициологией, я практически не болею. Последний раз лет 7 назад был какой-то жесткий грипп. Тогда болела 1 раз. Расскажу, что такого делаю я, и не делает тот, кто регулярно болеет", – написала Марина.
И это тот минимум, который позволяет мне спать спокойной каждую новую волну вируса.
Если начать делать эти простые шаги, иммунитет окрепнет – и вы забудете, когда болели в последний раз.
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