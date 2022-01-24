Новый штамм вируса: нутрициолог рассказала, как не заболеть этой зимой

"Я каждый день слышу одно и тоже: "Болею уже третий раз", "Болеем всей семьей", "Делал прививку – и все равно болею, с ребенком постоянно на больничном", – призналась нутрициолог.

А вот когда спрашивают, болела ли сама нутрициолог, она удивляет всех своим ответом: нет, не болела.

Нутрициолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

"С тех пор, как я стала заниматься нутрициологией, я практически не болею. Последний раз лет 7 назад был какой-то жесткий грипп. Тогда болела 1 раз. Расскажу, что такого делаю я, и не делает тот, кто регулярно болеет", – написала Марина.

Новый штамм вируса: как не заболеть

Следить за питанием. Я минимизирую или не ем совсем вредные продукты. Не курю и практически не пью алкоголь.

Я минимизирую или не ем совсем вредные продукты. Не курю и практически не пью алкоголь. Контролировать уровень белка. Для этого регулярно добавляю в свой рацион коллаген. Иммунные клетки – это белки. Если у кого-то низкий иммунитет, 100 % низкий белок.⠀

Для этого регулярно добавляю в свой рацион коллаген. Иммунные клетки – это белки. Если у кого-то низкий иммунитет, 100 % низкий белок.⠀ Помогать печени и почкам с детоксикацией. Я принимаю добавки. Те же программы, которые составляю своим клиентам, провожу для себя регулярно (внимание, не стоит назначать себе добавки самостоятельно, обратитесь к врачу или сертифицированному нутрициологу).

Я принимаю добавки. Те же программы, которые составляю своим клиентам, провожу для себя регулярно (внимание, не стоит назначать себе добавки самостоятельно, обратитесь к врачу или сертифицированному нутрициологу). Когда есть чувство, что вот-вот заболеешь. Для такой ситуации у меня в домашней аптечке всегда есть коллоидное серебро, хлорофилл и кора муравьиного дерева (это растительное противовирусное средство) и витамин С.⠀

И это тот минимум, который позволяет мне спать спокойной каждую новую волну вируса.

Если начать делать эти простые шаги, иммунитет окрепнет – и вы забудете, когда болели в последний раз.