Новий штам вірусу: нутриціолог розповіла, як не захворіти цієї зими

Зима для багатьох – час застуд, а тут ще нова хвиля вірусу, новий штам і нові випадки зараження…
Щоб уберегти себе і своїх рідних, нутриціолог Марина Сергєєва в своєму блозі про здорове харчування в Instagram порадила слідувати її простим правилам профілактики і зміцнення імунітету.
"Я кожен день чую одне і теж: "Хворію вже втретє", "Хворіємо всією сім'єю", "Робив щеплення – і все одно хворію, з дитиною постійно на лікарняному", – зізналася нутриціолог.
А ось коли запитують, чи хворіла сама спеціаліст з харчування, вона дивує всіх своєю відповіддю: ні, не хворіла.
"З тих пір, як я стала займатися нутриціологією, я практично не хворію. Останній раз років 7 тому був якийсь жорсткий грип. Тоді хворіла 1 раз. Розповім, що такого роблю я, і не робить той, хто регулярно хворіє", – написала Марина.
І це той мінімум, який дозволяє мені спати спокійною кожну нову хвилю вірусу.
Якщо почати робити ці прості кроки, імунітет зміцніє – і ви забудете, коли хворіли в останній раз.
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